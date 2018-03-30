Как понизить холестерин без лекарств?

Для начала проясним ситуацию, чтобы не возникало путаницы: слова «холестерин» и «холестерол» идентичны и обозначают одно и то же вещество. «Холестерин» — устаревшее название, оставшееся в ряде языков, но с точки зрения химии правильно говорить «холестерол», потому что это вещество относятся к спиртам. Тем не менее в русском языке используется традиционно старое обозначение.

Холестерин — не враг организма, а строительный материал для клеточных оболочек, а также для многих гормонов, в том числе эстрогена, тестостерона и витамина Д. Проблема в том, что избыток холестерина откладывается в сосудах, образуя бляшки. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам и инсультам.

Плохой и хороший холестерин

Холестерин делится на два типа: липопротеин высокой плотности — ЛПВП («хороший») и липопротеин низкой плотности — ЛПНП («плохой»), который приводит к закупорке сосудов. А ЛПВП выводит излишки «плохого» холестерина.

80% холестерина образуется в нашей печени, а 20% мы получаем из продуктов животного происхождения (мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты). Содержание холестерина в крови контролируется печенью, она же выводит излишки в желчный пузырь и кишечник.

В аптечных сетях можно найти множество препаратов, искусственно снижающих холестерин, — статинов. Их использование эффективно, но имеет множество побочных эффектов. В первую очередь это снижение мозговой деятельности, развитие старческого слабоумия и мышечная слабость, вплоть до атрофии. Поэтому не стоит самостоятельно назначать себе подобные средства.

У повышенного холестерина нет симптомов, поэтому следует регулярно сдавать анализ крови, особенно если ваш образ жизни далек от идеального.

Диета для сердца

До 90-х годов прошлого века считалось, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует сокращать в своем рационе жирные продукты, в том числе яйца. Молочные продукты предлагалось употреблять только обезжиренные. Но многочисленные исследования доказали, что холестерин, содержащийся в продуктах, не имеет прямого влияния на уровень «плохого» холестерина в крови.

Важнее контролировать в своем рационе количество насыщенных жиров, так как их избыток заставляет печень производить больше холестерина. Избегайте фабрично переработанных продуктов (конфеты, печенье, чипсы и т. д.), фастфуда, жирных жареных блюд, красного мяса, маргарина, продуктов, содержащих пальмовое масло. Кроме того, сахар и простые углеводы негативно сказываются на уровне холестерина в крови.

А продукты, богатые клетчаткой, регулируют холестерин. Это овощи, цельнозерновые крупы, бобовые.

Антихолестериновые продукты

Специалисты из Гарварда рекомендуют включить в свой рацион:

цельнозерновую овсянку отруби все виды бобовых 3-5 порций овощей в день фрукты (яблоки, виноград, ягоды и цитрусовые) орехи лосось, тунец, сардины красное вино (в умеренных количествах) лук и чеснок специи (базилик, розмарин, куркума).

Примерное меню для снижения уровня холестерина в крови

Завтрак:

Овсянка на воде или растительном молоке с ягодами Омлет из яичных белков и тушеных овощей (баклажан, кабачок, помидор) Оладьи из цельнозерновой муки со свежими ягодами или фруктами

Обед:

Овощной салат (помидоры, огурцы, зелень) с льняным маслом + запеченная рыба с коричневым рисом Вареная фасоль с овощным гарниром (брокколи, морковь, лук, спаржа) Салат + запеченный картофель, фаршированный специями и тертым твердым сыром (не больше 1 столовой ложки)

Ужин:

Лепешка из цельнозерновой муки с фалафелем (котлета из нута) и овощами (помидоры, огурцы, зелень, авокадо) Гороховый овощной суп Гречка с запеченными в духовке овощами (морковь, лук, брокколи или цветная капуста)

Другие факторы

Не менее важно следить за здоровьем печени и кишечника, чтобы избежать проблем с холестерином. Печень любит все горькое — БАДы из зелени одуванчика или листьев ним, зеленые листовые овощи (мангольд, рукколу, укроп, кейл), куркуму.

Для хорошей работы кишечника нужна клетчатка, вода, а также пробиотики. Их можно покупать в аптеке или получать из продуктов (йогурт, кефир, бифидок, квашеная капуста, комбуча, квас, мисо-суп).

Для выведения «плохого» холестерина нужны омега-3 жирные кислоты. Это масло грецкого ореха и льняное, семена чиа, БАДы с рыбьим жиром.

Вредные привычки, такие как курение или злоупотребление спиртными напитками, вносят свой вклад в повышение уровня холестерина в крови. Стресс и тревожность тоже негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому регулярный отдых и антистрессовые практики должны прочно войти в ваш образ жизни. Качественный сон, хобби, медитация, ведение дневника, общение с приятными людьми — все это способно снизить количество «плохого» холестерина. Умеренные спортивные нагрузки также способствуют естественной регуляции холестерина.