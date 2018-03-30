Чернично‑миндальный пирог‑крисп

Это вариация на тему популярного американского десерта — криспа. В его основе — сочные ягоды или фрукты, в данном случае — черника, которую можно заменить на любые другие лесные либо садовые ягоды, а сверху — хрустящая золотистая корочка, которая состоит из овсяных хлопьев и миндальных лепестков.

Очарование и прелесть этого легкого блюда заключаются в великолепном контрасте между кисловатым и пряным, сочным и похрустывающим. Крисп хорош и в горячем виде, когда подается с непременным шариком ванильного мороженого при традиционном подходе, и в холодном. Его можно выбрать для завтрака с йогуртом или оставить на десерт. Он великолепен летом, когда жарко, поскольку крисп очень легкий и ароматный, и чудесен зимой. В это время крисп можно готовить из замороженных ягод.

Безглютеновый крисп можно сделать безлактозным

При непереносимости орехов можно заменить их цельнозерновой мукой — но в этом случае десерт перестанет быть безглютеновым, как в изначальном рецепте, или же просто заменить весовую часть орехов на кунжут либо семечки, или добавить тех же овсяных хлопьев, если вы желаете получить именно безглютеновое блюдо.

При лактозной непереносимости сливочное масло и йогурт стоит заменить на кокосовое масло — нужно взять 7 столовых ложек на указанный в рецепте объем хлопьев.

Крисп очень прост в приготовлении — свежие ягоды достаточно просто вымыть и стряхнуть воду, замороженные нужно высыпать из пакета, не подвергая разморозке. Указанного количества ингредиентов достаточно на 6-8 полноценных порций.

Ингредиенты

Летний черничный вкус отлично сочетается с ярким свежим ароматом лимона и кленового сиропа и оттеняется горьковатыми ореховыми нотками миндаля и легким привкусом пряной корицы.

Лимонно-черничная основа:

Черника: 5-6 чашек ягод Кленовый сироп или мед: ⅓ стакана Кукурузный крахмал: 3 столовых ложки Измельченная цедра лимона: ½ чайной ложки Лимонный сок: 2 столовых ложки Корица: ¼ чайной ложки

Миндально-овсяный топпинг:

Овсяные хлопья: 1 стакан Миндальная крошка или мука: ½ стакана Лепестки миндаля: ½ стакана Коричневый сахар: ⅓ стакана Морская соль: ¼ чайной ложки Сливочное масло: 4 столовых ложки, растопить Цельный несладкий йогурт: 3 столовых ложки По желанию: ванильное мороженое для подачи

Приготовление

Разогреть духовку до 170 градусов. Промыть и обсушить ягоды, удалить лишние листочки и веточки. В посуде для запекания аккуратно, стараясь не раздавить ягоды, смешать их с кленовым сиропом или медом, крахмалом, лимонной цедрой, лимонным соком и корицей.

В миске смешать овсяные хлопья, миндальную крошку или муку и лепестки, коричневый сахар и соль, вмешать растопленное масло и йогурт. В результате должна получиться равномерно пропитанная влагой и хорошо перемешанная масса. Аккуратно выложить ее поверх ягод — удобнее всего просто брать овсяно-ореховую массу руками и крошить сверху.

Запекать 45-50 минут до образования красивого золотистого цвета — начинка может начать бурлить и подниматься по углам, это нормально. Подавать горячим или холодным, стараясь не повредить хрустящего слоя, с шариком кокосового или ванильного мороженого или йогурта.