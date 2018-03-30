7 способов улучшить пищеварение и ускорить метаболизм

Если вы следите за фигурой, то наверняка неоднократно встречали слово «метаболизм». Вообще метаболизм (обмен веществ) — это все химические реакции, происходящие в организме. Но в «народном» употреблении этим словом обозначается процесс сжигания калорий. Мы расскажем о том, как улучшить метаболизм для похудения и поддержания здорового веса.

1. Пить воду

Исследование 2008 года Американского общества ожирения показало, что увеличение количества употребляемой воды (больше 1 литра в день) без перемен в питании и физических нагрузках у женщин 25-50 лет привело к запуску процесса похудения. Замеры происходили через 2, 6 и 12 месяцев после начала исследования.

Употребление 0,5 литров воды улучшает обмен веществ на 17-30% на несколько часов. Для улучшения пищеварения лучше пить теплую воду, а для похудения — холодную, поскольку организму требуется больше калорий, чтобы ее довести до приемлемой температуры.

Кроме того, вода позволяет уменьшить размер порций. Выпитый стакан или два за полчаса до еды создают ощущение сытости, и вы наедитесь меньшим количеством калорий.

2. Полюбить зеленый чай и улун

Любой чай (только заварной, не пакетированный и не содержащий искусственных ароматизаторов) улучшает работу кишечника. Но зеленый чай и улун улучшают метаболизм на 4-5%. Эти чаи помогают перевести часть собственного жира организма в свободные жирные кислоты, которые в свою очередь улучшают сжигание остальных жиров на 10-17%. Особенное зеленый чай полезен тем, кто худеет в данный момент и может столкнуться с так называемым «похудательным плато». Это явление, когда метаболизм снижается, и процесс похудения приостанавливается. 2-3 чашки чая в день — достаточное количество для того, чтобы помочь своему обмену веществ.

3. Добавлять острые специи

Острые специи на основе перцев содержат капсаицин — вещество, улучшающее процесс сжигания жира. Разные виды перца, добавленные в блюдо, сжигают дополнительные калории во время каждого приема пищи. Эффект от специй — не мгновенный, потребуется несколько месяцев или даже лет для того, чтобы острые приправы помогли сбросить значительное количество килограммов. Но у специй много и других полезных свойств, например омолаживающий эффект за счет антиоксидантов, улучшение пищеварения и приостановление воспалительных процессов в организме. Экспериментируйте со специями, Добавляйте не только перец, но и другие пряности и травы в свой рацион.

4. Не бояться кофе

Исследования показывают, что кофеин улучшает метаболизм на 3-11%. Также как и зеленый чай, он помогает сжигать жир. Но некоторые исследования показывают, что кофе улучшает метаболизм лучше у худых людей, чем у полных. Кофеин способствует сжиганию жира у худых женщин на 29%, а у женщин с лишним весом — всего на 10%. Тем не менее вареный кофе в целом положительно влияет на обмен веществ и сжигания жиров. 1-2 чашки кофе в день помогут вам поддерживать здоровый вес и улучшить пищеварение. Но не забывайте о том, что чай тоже содержит кофеин, поэтому не злоупотребляйте этими напитками. В день можно выпить, например, чашку кофе и 2-3 чашки чая. В остальное время пейте воду, несладкие компоты и морсы.

5. Интенсивно тренироваться

Интервальные тренировки высокой интенсивности приводят к быстрому и качественному сжиганию жиров. Такой вид тренировок позволяет сжечь калории быстрее, чем другие упражнения. Для того чтобы запустить процесс обмена веществ, может быть достаточно даже 15 минут. Существует даже 4-минутная тренировка, которая называется Табата. Суть этих упражнений — заниматься на высокой скорости с максимальной отдачей в течение короткого времени. Упражнения выполняются интервально, то есть вы занимаетесь 1 минуту и отдыхаете минуту или занимаетесь 1 минуту — отдыхаете 2. Это зависит от вашего состояния и типа выбранных упражнений. В тренировку входят отжимания, прыжки, приседания, поднятия корпуса и другие упражнения, не требующие тренажеров.

Метаболизм меняется в течение жизни. С возрастом обмен веществ происходит медленнее, но на метаболизм можно влиять своим питанием и образом жизни. Активность должна быть не 3 раза в неделю, а ежедневно в течение всего дня небольшими порциями. Грамотный рацион, здоровые напитки, эмоциональное равновесие — все это помогает нормализовать и даже ускорить сжигание калорий. Кроме того, добавление белка, не важно — животного или растительного происхождения, в каждый прием пищи поможет быстрее избавляться от накопленных калорий и жира. Максимова Марина Петровна Главный врач

6. Больше стоять

Малоподвижная жизнь и сидячая работа ухудшают обмен веществ. Врачи и специалисты по здоровому образу жизни называют сидение вредной привычкой, «новым курением». Долгие периоды сидения сжигают мало калорий, приводят к набору веса, а также к развитию некоторых видов заболеваний. Если вы смените обычный стол на высокий и будете стоять во время работы, то сожжете дополнительные калории и улучшите состояние организма в целом. Если такой возможности нет, делайте 5-10-минутные перерывы каждые час-полтора работы. Это могут быть наклоны, подтягивания, легкие упражнения или прогулка.

7. Крепче спать

Как ни удивительно, но для сжигания жира и калорий отличным помощником может стать качественный ночной сон. Дело в том, что недостаток сна серьезно увеличивает риск развития ожирения. Причиной этого могут стать гормональный дисбаланс, проблемы с контролем эмоций при стрессовых ситуациях, скачки сахара в крови и другие. Недосып приводит к выработке гормона грелина, который отвечает за желание поесть. Поэтому здоровый качественный сон — это дополнительный кирпичик в фундамент здоровья и красивой фигуры.