Весенний авитаминоз: распознать и победить

Меньше всего весной хочется болеть. Просыпается природа, сходит снег, воздух наполняется влажным ароматом перемен. Хочется дышать, гулять, любить. Но иногда приходится думать о более приземленных вещах. Например, об авитаминозе. За зиму организм порядком устает и расходует запасы полезных веществ. Весной усиливается обмен веществ, а ресурсов не хватает. Даже если у вас «проседает» всего один витамин, ощущения будут не из приятных. А весной чаще всего мы испытываем недостаток целого набора витаминов и минералов. Чтобы помочь организму, важно восстановить и поддерживать баланс.

Симптомы недостатка витаминов

Весной хочется сиять, но вместо это чаще всего мы выглядим как измученные вампиры. Недостаток полезных веществ напрямую сказывается на нашей внешности, настроении и состоянии здоровья. Но все поправимо! Не спешите покупать витаминные комплексы. Сначала приведите в порядок питание. А если симптомы не пройдут, сдайте расширенный анализ крови и терапевт подскажет, какие именно витамины нужно пропить.

Витамины группы В Бледная кожа — это нормально весной, ведь не все зимуют в Таиланде или ходят в солярий. Но отсутствие загара и чрезмерная бледность — это разные вещи. Если вы выглядите как потомок Дракулы, скорее всего, организму нужно пополнить запасы витаминов группы В. Включите в свой рацион морепродукты, нежирное мясо, птицу, водоросли, цельнозерновые крупы. Если симптомы не проходят через 1-2 недели, посоветуйтесь с врачом, возможно, вам понадобится пропить или проколоть курс витаминов.

Другим показателем недостатка витаминов группы В являются сухость и тусклость волос. Витамины можно втирать в кожу головы, для этого купите в аптеке ампулы для инъекций. Следите, чтобы на вашем столе регулярно были грибы, разные виды бобовых и овощи.

Недостаток этих витаминов приводит к нарушению сна, низкому уровню энергии, депрессивным состояниям.

Железо

Весной многие замечают, что у них трескаются уголки губ. Это является симптомом нехватки витамина В6, а также железа. Головокружения, быстрая утомляемость, бледные губы тоже указывают на недостаток железа. Чтобы избежать анемии, регулярно употребляйте водоросли, например порошок спирулины. Железо содержится в мясных продуктах, зеленых листовых овощах, семечках и орехах, томатной пасте, оливках, яйцах. Сочетайте эти продукты с приемом витамина С или свежими овощами и фруктами, поскольку железо лучше усваивается с этим витамином.

Витамин Д Технически это не витамин, а гормон, но для удобства используется именно такое обозначение. Нехватка витамина Д объясняется длительной зимой, отсутствием качественного солнечного света. Этот витамин вырабатывается организмом во время пребывания на солнце с максимально открытой кожей (только лица и рук и недостаточно) и при употреблении некоторых продуктов: рыба, яйца, говяжья и рыбная печень, рыбий жир, молоко. Недостаток витамина Д выражается в ослаблении иммунной системы, частых простудах и вирусных заболеваниях, усталости и вялости, перепадах настроения, болях в костях и суставах, плохом заживлении ран и болячек, выпадении волос.

Витамин С Зимой мы употребляем мало свежих овощей и фруктов, поэтому получаем витамина С в нужном количестве. Это приводит к проблемам с иммунитетом, кровоточащим деснам, трещинам в уголках губ, потере эластичности кожи. Если вам достаточно почесаться, а кожа уже в царапинах, это значит, что без этого данного витамина сосуды становятся хрупкими. Хорошими источниками витамина С являются: болгарский перец, цитрусовые, зеленые листовые овощи, киви, ягоды, сырой картофельный сок, квашеная капуста.

Магний

Если вы устаете, не можете сконцентрироваться, просыпаетесь с усталостью, испытываете перепады настроения и тревожность, это может сигнализировать о нехватке магния. Другие симптомы — мышечный дискомфорт, судороги, повышенное давление, приступы кашля, аритмия. Включите в свой рацион орехи, особенно миндаль, тыквенные семечки, горький шоколад, авокадо, бобовые, цельнозерновые крупы, рыбу, бананы, картофель, зеленые листовые овощи.

Диета — ключ к здоровью

Чтобы избежать авитаминоза, в первую очередь нужно следить за своим питанием. Витамины и минералы в таблетках, порошках, капсулах, конечно, полезно пропивать курсами, но именно из продуктов они усваиваются лучшим образом. ВОЗ рекомендует употреблять не меньше 3 порций овощей в день, приготовленных разными способами, и 1-2 порции фруктов. Чередуйте мясные и рыбные блюда, устраивайте безмясные дни, чтобы употребить больше круп и бобовых. Добавьте в свой рацион суперфуды, такие как спирулина или келп, семена чиа или льна. Помните о специях! Большинство специй тоже являются источниками витаминов и антиоксидантов. Выбирайте натуральные, желательно органические, специи. Особенно полезны куркума, имбирь, душистый перец, орегано, шалфей, базилик и розмарин.

Помните о том, что многие витамины можно не только употреблять внутрь, но и использовать в косметических целях, чтобы освежить кожу и волосы после зимы. Втирайте ампульные витамины в кожу головы, наносите в виде масок на кожу (витамин С, витамины группы В).

Как только налаживается погода, выбирайтесь гулять в парк или лес, потому что витамины содержатся даже в воздухе!