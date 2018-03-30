Тест: разбираетесь ли вы в здоровом питании?

Со всех сторон мы слышим разную информацию о том, что считать здоровым питанием. Диета Аткинса, палео, веганство, средиземноморская диета или все-таки Дюкан? Для того чтобы не запутаться и сделать правильный выбор, нужно разбираться в основах. Наш совместный тест с клиникой «Мир красоты» поможет вам выяснить, знаете ли вы достаточно о здоровом питании.

Что вы знаете о здоровом питании?

Здоровый образ жизни — тема модная. Но не забывайте, что быть здоровым не только модно, но и приятно! Проверьте свои знания и определите, насколько вы в теме ЗОЖ.

НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Норма кальция для взрослого человека около 700 мг в день. В чем из этих продуктов содержится больше кальция? Сыр чеддар 36% Натуральный йогурт 20% Семена кунжута 43% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Откуда проще всего получить витамин D? Яйца 5% Морская рыба 20% Солнечный свет 73% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 Какая разница между «сроком годности» и «сроком хранения»? «Срок годности» указывает, до какой даты нужно употребить продукт, а «срок хранения» — сколько продукт может храниться в магазине. 24% «Срок годности» указывает, когда продукт становится опасно употреблять в пищу, а «срок хранения» — когда продукт может потерять свои вкусовые качества. 35% Это одно и то же. 40% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 Что из этого не засчитывается в 5 порций овощей и фруктов в день? Картофель 39% Батат 22% Апельсиновый сок 38% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Каковы основные плюсы продуктов, богатых клетчаткой? Улучшают работу желудка. 59% Нормализуют уровень сахара и холестерина в крови. 34% Улучшают память и работоспособность. 6% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Сколько порций рыбы нужно употреблять в неделю? 2 66% 6 8% 5 25% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Сколько сахара должно содержаться в продуктах «с низким содержанием сахара»? Не больше 5 грамм на 100 грамм 75% Не больше 10 грамм на 100 грамм 20% Не больше 12,5 грамм на 100 грамм 4% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Что из перечисленного не относится к крупам? Овсянка 30% Гречка 6% Полба 62% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Какова рекомендуемая ежедневная норма соли для взрослого человека? 5 84% 6 12% 9 3% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Что из перечисленного не соответствует реальности? Наш организм сам не вырабатывает минералы, поэтому их получить можно только с пищей. 40% Таблетированные витамины при длительном употреблении отравляют организм. 27% Минералы можно получить только из растительных продуктов. 31% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Существует ли общая пропорция жиров, белков и углеводов в рационе, подходящая всем? Да, это Средиземноморская диета: 60% углеводов, 25% жиров, 15% белков 14% Нет, пропорция для каждого человека индивидуальна, исходя из образа жизни 57% Да, это 50% белков, 30% жиров, 20% углеводов 27% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 К продуктам с так называемой «нулевой калорийностью» относятся: Огурец, арбуз, сельдерей 86% Яблоко, морковь, ягоды 7% Творог и куриная грудка 5% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Все нижеперечисленные напитки богаты антиоксидантами. Но в каком из них антиоксидантов больше? Зеленый чай 52% Красное сухое вино 40% Яблочный сок 7% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Какой способ приготовления овощей позволяет сохранить в них больше полезных веществ? Варка 0% Запекание 12% Приготовление на пару 86% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Что из этих микроэлементов не имеет антиоксидантных свойств? Кальций 52% Омега-3 жирные кислоты 22% Витамин К0 25% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз