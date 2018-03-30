Чем заменить утренний кофе?

Для чего заменяют привычный бодрящий напиток, который так часто выручает по утрам? Ну во-первых, зубной налет. Спешка и сборы на работу или в университет не всегда позволяют почистить зубы повторно. Во-вторых, состояние кожи, которое может измениться в худшую сторону. В-третьих, индивидуальные противопоказания. Важно понимать, что тонус можно приобрести без привычного горьковатого напитка.

Мед с лимоном

Положите в теплую воду две дольки лимона с цедрой и чайную ложку меда. Усилителем вкуса станет листок мяты, который сделает напиток приятным и оригинальным. Главное — не переусердствовать. Если мяты окажется слишком много, это приведет не к тонусу, а к расслаблению. Кроме того, помните о правиле, касающемся симбиоза меда и воды: не используйте кипяток, только горячую или теплую воду, иначе мед потеряет полезные свойства.

Какао с апельсиновым соком

Напиток повысит тонус и станет приятным дополнением к завтраку. Вам достаточно добавить в свежезаваренное какао дольку апельсина (или свежевыжатый апельсиновый сок) и немного сахара. Вы оцените приятный вкус, легкое пробуждение и заметите, как повысилось настроение.

Шалфей, мед и лимон

О тонизирующих свойствах трав можно говорить бесконечно. Шалфей — отличный вариант для замены кофейного напитка. Он поможет вам сбросить сонливость и проснуться в течение 1 минуты. Для приготовления напитка необходимо в 200 мл кипятка добавит 1 чайную ложку сухой травы (шалфей продается в аптеке). После того как напиток немного настоится, добавьте мед и лимон по вкусу.

Чай с лимонником

Знаменитая китайская ягода и ее листья подарят вам бодрость и помогут превратить чай в особый напиток с тонким вкусом. Листья и ягоды (если они есть) заливаются кипятком. Отвару нужно немного настояться, и он готов к употреблению. Лимонник помогает лечить апатию, сонливость и усталость. Бодрость вернется после нескольких дней употребления напитка.

Имбирь и три сока

Имбирь незаменим в случаях, когда нужно повысить иммунитет и вернуть тонус. Для приготовления напитка достаточно залить кипятком щепотку имбиря и добавить в отвар три вида сока: апельсиновый, лимонный, лаймовый. Процентное соотношение соков должно быть небольшим, не более 20% от общего количества напитка. После того как вода остынет, можно добавить немного меда и мяты.

Тонизирующие завтраки

Не стоит забывать о том, что в ваш рацион входят не только напитки. Если вы хотите встряхнуться и почувствовать утренний прилив сил, попробуйте поменять собственное меню. Добавьте в ежедневный рацион сухофрукты: курагу, чернослив, изюм, сушеные груши и яблоки. Отлично подойдут для первого завтрака каши, мюсли, мед и сыр. Все вышеперечисленные продукты содержат высокое количество сложных углеводов, наполняющих энергией и не приводящих к набору лишнего веса. Существует несколько рецептов завтраков, которые можно взять на вооружение.

Завтрак со свежими яблоками

Залейте с вечера одну столовую ложку мюсли одним стаканом воды. С утра сварите любую кашу и добавьте мюсли, а также немного тертых яблок в нее. Разнообразить завтрак можно орехами и сухофруктами. Выберите один из предложенных нами напитков — ваш завтрак будет не только вкусным, но и тонизирующим.

Завтрак с ягодами

2 стакана молока смешайте с перетертыми ягодами, добавьте немного корицы и овсяные (кукурузные) хлопья. Через 15 минут завтрак готов.

Завтрак с орехами

Залейте геркулес кипятком, добавьте немного сахара и варите в течение 7 минут. В сваренную кашу добавьте грецких орехов и сделайте украшение в виде небольших долек яблока и апельсина. Такой завтрак поднимет настроение и зарядит позитивом на весь день.