Ещё
Лосось с соусом из авокадо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лосось с соусом из авокадо 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
филе семги — 50 г  соус юдзу-понзу-шикваса — 5 г  соус крудо — 5 г  огурец — 10 г  маринад для огурцов — 5 г  цветок пищевой — 1 шт.
кресс-афило — 2 шт.
кресс-сакура — 2 шт.
Соус из авокадо:
мякоть авокадо — 220 г  масло виноградное — 70 г  сок лимона — 15 г  соль — 6 г  тобаско — по вкусу
трюфельное масло — 4 г  Маринад для огурцов:
сахарный сироп — 70 г  уксус бальзамик светлый — 20 г  тобаско — по вкусу
перец чили (крошка) — 3 г  Соус крудо:
рыбный соус — 3 г  лайм — 2 г  соль — 0,5 г  Приготовление:
Сделать маринад для огурцов: смешать все необходимые ингредиенты. Сделать соус из авокадо: все необходимые ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Семгу мариновать в соусе крудо в течение 30 минут, слегка обжарить на гриле, выложить на соус из авокадо. Нарезать огурец кубиками и при подаче заправить маринадом. Украсить пищевым цветком и кресс-салатом.
Фото: архив ресторана
Passion.ru: последние новости
Котлетки из краба с яйцом, авокадо и кукурузой Новинки марта: пить, есть, летать Щавелевые щи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову93
Что нельзя позволять мужчине в постели6
Чем вредна гречка114
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей23
Шишкова «лишила себя зрачка»42
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение