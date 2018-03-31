Лосось с соусом из авокадо

Вам понадобится:

филе семги — 50 г соус юдзу-понзу-шикваса — 5 г соус крудо — 5 г огурец — 10 г маринад для огурцов — 5 г цветок пищевой — 1 шт.

кресс-афило — 2 шт.

кресс-сакура — 2 шт.

Соус из авокадо:

мякоть авокадо — 220 г масло виноградное — 70 г сок лимона — 15 г соль — 6 г тобаско — по вкусу

трюфельное масло — 4 г Маринад для огурцов:

сахарный сироп — 70 г уксус бальзамик светлый — 20 г тобаско — по вкусу

перец чили (крошка) — 3 г Соус крудо:

рыбный соус — 3 г лайм — 2 г соль — 0,5 г Приготовление:

Сделать маринад для огурцов: смешать все необходимые ингредиенты. Сделать соус из авокадо: все необходимые ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Семгу мариновать в соусе крудо в течение 30 минут, слегка обжарить на гриле, выложить на соус из авокадо. Нарезать огурец кубиками и при подаче заправить маринадом. Украсить пищевым цветком и кресс-салатом.

Фото: архив ресторана