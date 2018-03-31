Лосось с соусом из авокадо 

Вам понадобится:
филе семги — 50 г соус юдзу-понзу-шикваса — 5 г соус крудо — 5 г огурец — 10 г маринад для огурцов — 5 г цветок пищевой — 1 шт.
кресс-афило — 2 шт.
кресс-сакура — 2 шт.
Соус из авокадо:
мякоть авокадо — 220 г масло виноградное — 70 г сок лимона — 15 г соль — 6 г тобаско — по вкусу
трюфельное масло — 4 г Маринад для огурцов:
сахарный сироп — 70 г уксус бальзамик светлый — 20 г тобаско — по вкусу
перец чили (крошка) — 3 г Соус крудо:
рыбный соус — 3 г лайм — 2 г соль — 0,5 г Приготовление:
Сделать маринад для огурцов: смешать все необходимые ингредиенты. Сделать соус из авокадо: все необходимые ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Семгу мариновать в соусе крудо в течение 30 минут, слегка обжарить на гриле, выложить на соус из авокадо. Нарезать огурец кубиками и при подаче заправить маринадом. Украсить пищевым цветком и кресс-салатом.
Фото: архив ресторана