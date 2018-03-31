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Как использовать фольгу: 15 лайфхаков, о которых вы не знали
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Как использовать фольгу: 15 лайфхаков, о которых вы не знали 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
О том, что пищевая фольга — незаменимая в хозяйстве вещь, знает каждая хозяйка. Рассказываем о пятнадцати полезных лайфхаках, которые убедят вас всегда держать на своей кухне рулон фольги.
Если сковорода стала подгорать, превратите ее на время в антипригарную: просто застелите ее фольгой. Приятный бонус — сковороду после готовки можно будет не мыть.
Соорудив из фольги плотное кольцо, положите его на противень, а внутрь выложите курицу. Таким образом горячий воздух «обернет» курицу со всех сторон, и она пропечется равномерно и быстро.
Если вам понадобилось что-то перелить, а на кухне не оказалось воронки, соорудите ее из листов фольги, свернув их в виде конуса.
Если вы готовите что-то очень маркое, застелите поверхность плиты фольгой — она спасет плиту от загрязнений, оттереть которые не так-то просто.
Если вы обернете основание соплодия бананов фольгой и уберете фрукты в холодильник, они будут храниться гораздо дольше обычного.
Приложив к поверхности терки сложенную вдвое фольгу, вы сможете собрать всю цедру, которая не застрянет между зубцами и не прилипнет к стенкам терки.
Если края выпечки в вашей духовке частенько подгорают, просто оборачивайте их фольгой в один слой: так они останутся мягкими и нежными.
Слишком большой противень легко уменьшить с помощью фольги. Соорудив из несколько слоев бортик, придайте своей выпечке желаемые размер и форму.
Перед тем, как отправить в холодильник напитки, которые нужно охладить, оберните бутылки фольгой: так они быстрее станут прохладными.
Если вы возьмете два листа фольги, положите между ними край пакета и прогладите утюгом (фольгу после этого можно аккуратно удалить), пакет будет надежно и плотно закрыт.
Если под рукой не оказалось жесткой металлической губки для удаления жира и гари, воспользуйтесь фольгой, сложив из нее плотный шарик.
Когда под рукой нет подходящих металлических форм для выпечки печенья, вы всегда можете соорудить из фольги собственные трафареты, дав волю фантазии. То же самое касается форм для выпечки пирогов.
Из фольги можно соорудить посуду, в которой будет удобно запекать на гриле или костре самые разные блюда: от яиц до овощей и даже курицы.
Если ваши кухонные ножницы затупились, порежьте ими фольгу — резка фольги поможет вернуть им былую остроту.
Смяв фольгу, вы можете сделать из нее держатели-бруски, которые можно будет положить между закуской, чтобы она не слипалась и не падала при запекании.
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