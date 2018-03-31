Рыбная запеканка с луком, морковью и картофелем: блюдо выходного дня для семьи

Великолепное блюдо из доступных продуктов: готовится быстро, выглядит празднично. Рыбная запеканка с луком, морковью и картофелем — это отличная находка для хозяйки, которая каждый день заботится о том, как вкусно и сытно накормить свою семью. Угощение на славу!

Понадобится:

0,5 филе тилапии,

250 г белого хлеба,

1 стакан молока,

1 луковица,

2 моркови,

3 картофелины,

1 яйцо,

соль, молотый белый перец,

растительное масло для жаренья,

зелень.

Приготовление:

1. Морковь и картофель вымыть. Отварить в кожуре, очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать и обжарить. Овощи соединить, посолить и перемешать.

Шаг 1. Натираем морковь на терке.

2. Хлеб замочить в молоке, отжать. Филе рыбы измельчить блендером, посолить, поперчить, соединить с хлебом, перемешать.

Шаг 2. Измельчаем филе рыбы с помощью блендера.

3. Овощную массу разделить на 2 части, одну выложить в форму, разровнять. Сверху выложить рыбный фарш, накрыть слоем из оставшегося фарша.

Шаг 3. Выкладываем рыбный фарш на овощную массу.

4. Духовку нагреть до +180°C. Яйцо чуть взбить и смазать запеканку. Накрыть фольгой, запекать 40 минут. За 5 минут до готовности фольгу убрать. Украсить зеленью.

Шаг 4. Смазываем взбитым яйцом.

Время приготовление: 1 час 20 минут. В одной порции 280 ккал. Белки — 24 г, жиры — 9 г, углеводы — 6 г.