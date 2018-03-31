Рыбная запеканка с луком, морковью и картофелем: блюдо выходного дня для семьи 

Великолепное блюдо из доступных продуктов: готовится быстро, выглядит празднично. Рыбная запеканка с луком, морковью и картофелем — это отличная находка для хозяйки, которая каждый день заботится о том, как вкусно и сытно накормить свою семью. Угощение на славу!
Рыбная запеканка/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
0,5 филе тилапии,
250 г белого хлеба,
1 стакан молока,
1 луковица,
2 моркови,
3 картофелины,
1 яйцо,
соль, молотый белый перец,
растительное масло для жаренья,
зелень.
Приготовление:
1. Морковь и картофель вымыть. Отварить в кожуре, очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать и обжарить. Овощи соединить, посолить и перемешать.
Шаг 1. Натираем морковь на терке.
2. Хлеб замочить в молоке, отжать. Филе рыбы измельчить блендером, посолить, поперчить, соединить с хлебом, перемешать.
Шаг 2. Измельчаем филе рыбы с помощью блендера.
3. Овощную массу разделить на 2 части, одну выложить в форму, разровнять. Сверху выложить рыбный фарш, накрыть слоем из оставшегося фарша.
Шаг 3. Выкладываем рыбный фарш на овощную массу.
4. Духовку нагреть до +180°C. Яйцо чуть взбить и смазать запеканку. Накрыть фольгой, запекать 40 минут. За 5 минут до готовности фольгу убрать. Украсить зеленью.
Шаг 4. Смазываем взбитым яйцом.
Время приготовление: 1 час 20 минут. В одной порции 280 ккал. Белки — 24 г, жиры — 9 г, углеводы — 6 г.