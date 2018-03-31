4 рецепта полезных соусов

45 calories

Raw-сметана

Веганская сметана на основе тофу и миндального молока. Подойдёт для супов, салатов и десертов. Raw-сметана СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 7 минут PT7M PT7M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 45 ккал

Ингредиенты

Тофу 300 г Миндальное молоко 210 мл Масло (оливковое) 12 мл Лимон (сок) 7 мл Сироп (агавы) 7 мл Уксус (яблочный) 6 мл Соль (морская) 2 г Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Готовый соус перелейте в стеклянную ёмкость и выдержите сутки с открытой крышкой при комнатной температуре, прикрыв полотенцем.

66 calories

Соус «Азиатский»

Очень простой соус для салатов, севиче и любых овощных блюд. Соус «Азиатский» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 66 ккал

Ингредиенты

Масло (оливковое) 50 мл Соус (соевый) 50 мл Масло (кунжутное) 20 мл Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске до однородной консистенции.

69 calories

Соус «Свекольный»

В этом соусе много ингредиентов — от свёклы, яблока и лимона до орехов, семян и пряностей, но результат того стоит. Подойдёт в качестве заправки для салатов и роллов с овощами. Соус «Свекольный» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 69 ккал

Ингредиенты

Свёкла 120 г Орехи (грецкие) 60 г Яблоко 50 г Масло (растительное) 30 мл Семена (подсолнечника) 25 г Лимон 25 г Имбирь (свежий) 10 г Сироп (топинамбура) 10 мл Чеснок 4 г Кардамон (молотый) 1 г Соль (морская) 2 г Перец (чёрный молотый) 1 г Все фрукты и овощи хорошо вымойте и очистите от кожуры.

Свёклу, яблоко, имбирь, лимон и чеснок пропустите через соковыжималку — должно получиться 120—140 мл сока.

Перелейте готовый сок в блендер и добавьте грецкие орехи, семечки, подсолнечное масло, сироп топинамбура, чёрный перец, кардамон и соль.

Взбейте всё до однородной массы.

32 calories

Соус «Манговый»

Фруктовый соус на кокосовых сливках. Рекомендуем к любым веганским блюдам и особенно десертам — сырникам и блинчикам. Соус «Манговый» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 32 ккал

Ингредиенты

Манго 95 г Кокосовые сливки 75 мл Банан 30 г Очистите манго и бананы от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки.

Взбейте фрукты вместе с кокосовыми сливками в блендере до однородной массы.

Статьи по теме 7 рецептов низкокалорийных соусов 5 соусов, которые помогут приготовить оливье без майонеза 4 полезных соуса, которыми можно заменить майонез и кетчуп Чем заправить салат: 3 отличных соуса

Запись «4 рецепта полезных соусов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.