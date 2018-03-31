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4 рецепта полезных соусов
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4 рецепта полезных соусов 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
45 calories
Raw-сметана
Веганская сметана на основе тофу и миндального молока. Подойдёт для супов, салатов и десертов. Raw-сметана СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 7 минут PT7M PT7M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 45 ккал
Ингредиенты
Тофу 300 г Миндальное молоко 210 мл Масло (оливковое) 12 мл Лимон (сок) 7 мл Сироп (агавы) 7 мл Уксус (яблочный) 6 мл Соль (морская) 2 г  Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
Готовый соус перелейте в стеклянную ёмкость и выдержите сутки с открытой крышкой при комнатной температуре, прикрыв полотенцем.
66 calories
Соус «Азиатский»
Очень простой соус для салатов, севиче и любых овощных блюд. Соус «Азиатский» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 66 ккал
Ингредиенты
Масло (оливковое) 50 мл Соус (соевый) 50 мл Масло (кунжутное) 20 мл  Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске до однородной консистенции.
69 calories
Соус «Свекольный»
В этом соусе много ингредиентов — от свёклы, яблока и лимона до орехов, семян и пряностей, но результат того стоит. Подойдёт в качестве заправки для салатов и роллов с овощами. Соус «Свекольный» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 69 ккал
Ингредиенты
Свёкла 120 г Орехи (грецкие) 60 г Яблоко 50 г Масло (растительное) 30 мл Семена (подсолнечника) 25 г Лимон 25 г Имбирь (свежий) 10 г Сироп (топинамбура) 10 мл Чеснок 4 г Кардамон (молотый) 1 г Соль (морская) 2 г Перец (чёрный молотый) 1 г  Все фрукты и овощи хорошо вымойте и очистите от кожуры.
Свёклу, яблоко, имбирь, лимон и чеснок пропустите через соковыжималку — должно получиться 120—140 мл сока.
Перелейте готовый сок в блендер и добавьте грецкие орехи, семечки, подсолнечное масло, сироп топинамбура, чёрный перец, кардамон и соль.
Взбейте всё до однородной массы.
32 calories
Соус «Манговый»
Фруктовый соус на кокосовых сливках. Рекомендуем к любым веганским блюдам и особенно десертам — сырникам и блинчикам. Соус «Манговый» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 10 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 32 ккал
Ингредиенты
Манго 95 г Кокосовые сливки 75 мл Банан 30 г  Очистите манго и бананы от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки.
Взбейте фрукты вместе с кокосовыми сливками в блендере до однородной массы.
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Запись «4 рецепта полезных соусов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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