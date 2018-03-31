Необычная гирлянда: пасхальные яйца из фетра своими руками

Вам потребуется:

✽белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый и светло-коричневый фетр толщиной 2 мм ✽белый, оранжевый, оливковый и черный фетр толщиной 1 мм ✽белая бархатная бумага

✽черные половинчатые бусины диаметром 4 мм ✽белые, желтые, оранжевые и светло-зеленые нитки для вышивания

✽черный контурный маркер

✽белый универсальный объемный контур

✽красный и оранжевый акварельные карандаши

✽цветные пуговицы диаметром 15–20 мм ✽натуральный сизаль светло-зеленого цвета

✽вощеные хлопчатобумажные нитки подходящего цвета диаметром 1 мм и длиной по ок. 50 см ✽красные и светло-зеленые деревянные бусины диаметром 8–10 ммКроме того:

✽ножницы

✽карандаш

✽толстая швейная или вышивальная игла

✽портновские булавки

✽плоскогубцы

✽прозрачный клей или пистолет с горячим клеем

Мотивы и выкройки для бесплатного скачивания

Шаг 1 Мотивы № 11 с листа мотивов увеличить, перенести на картон и вырезать. Мотив яйца наложить на тонкий фетр и подходящий по цвету более плотный фетр, приколоть портновскими булавками и вырезать. Остальные детали наложить на более плотный фетр и вырезать. Для нарцисса из желтого фетра вырезать мотив цветка (2х) и сердцевину (1x). Фетровые детали оттенить увлажненными акварельными карандашами. Остальные детали выделить черным контурным карандашом и объемным контуром.

Вышивка на яйцах: мастер-класс

Шаг 2 Сложить детали яйца из тонкого и плотного фетра, сколоть портновскими булавками и согласно рисунку обшить петельным швом.

Белую сторону яйца дополнительно наполовину украсить длинными сметочными стежками.

Как сделать декоративное пасхальное яйцо

Шаг 3 Отдельные фетровые детали для зайца и петушка склеить согласно фото, приклеить глаза. На каждом яйце разместить свой мотив и приклеить. Из бархатной бумаги вырезать дыроколом и приклеить к яйцам белые точки. Для нарциссов по два мотива цветка склеить друг с другом, немного сместив. Фетровые сердцевины обшить вдоль края мелкими стежками, начало и конец нитки немного стянуть и связать. Полученную чашечку поместить в середину каждого цветка. Из сизаля завязать маленькие бантики, к каждому бантику пришить пуговицу. Бантики приклеить к яйцам. Для подвешивания на каждом яйце сверху пробить отверстие, вдеть вощеную нитку, завязать узел, нанизать деревянную бусину, концы нитки связать.