Для тех, кто на диете! 3 десерта меньше 150 калорий

Бытует такое мнение, что диета и десерты — это два взаимоисключающих понятия. Однако на самом деле это не так. Полезные и низкокалорийные сладкие блюда, помогут удержаться на диете и не дадут сорваться.

Екатерина Маслова , создательница приложения для смартфонов DIET PROGRAM, предлагает 3 типа вкусных десертов, которые очень даже диетические, ведь в них меньше 150 Ккал.

Когда ты сидишь на диете, то строгие ограничения могут даже самого стойкого и волевого человека довести до того, что в какой-то момент он сорвется и наестся пирожных. Избежать этого довольно просто, ведь свой организм можно обмануть. Достаточно время от времени есть что-нибудь сладкое. Даже если это будет что-то полезное и не особо калорийное, психологически у вас не будет ощущения, что вы слишком уж себя загоняете. И тем меньше поводов сорваться, проходя мимо витрины кондитерского магазина.

1. Мусс из обезжиренного йогурта

На готовку этого диетического десерта у вас уйдет всего пара минут. Достаточно взбить в блендере обезжиренный йогурт со сладкими ягодами или фруктами, например с клубникой или сливами.

Время приготовления: 10 минут

Вес: 150 г Белки: 8 г Жиры: 3 г Углеводы: 12 г Калорийность: 111 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ

Обезжиренный йогурт — 150 г Замороженные или свежие ягоды (можно взять микс ягод или только клубнику) — 100 г Свежие ягоды, мята и сахарная пудра — для украшения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ягоды разморозьте. Половину ягод взбейте вместе с йогуртом в блендере, выложите получившуюся массу в стакан или креманницу. Оставшиеся ягоды измельчите в пюре отдельно, выложите сверху на йогуртовый мусс. Украсьте свежими ягодами, мятой и сахарной пудрой.

2. Сладкое желе

Еще один вариант низкокалорийного десерта — ягодное, фруктовое или йогуртовое желе. В качестве желирующего вещества можно использовать желатин или агар-агар, если вы вегетарианец. Желатин нужно на 15 минут замочить в холодной воде, затем смешать с фруктовым соком и добавить в него ягод. Агар-агар же нужно наоборот — растворить в горячем соке или воде и только потом смешать с другими ингредиентами.

Время приготовления: 10 минут

Вес: 200 г Белки: 6 г Жиры: 3 г Углеводы: 8 г Калорийность: 109 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Ягоды (свежие или замороженные) — 200 г Ванильный или тростниковый сахар — 1 ч. л.

Агар-агар — 0,5 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Ягоды свежие или размороженные переложите в сотейник, засыпьте ванильным сахаром и оставьте на 5 минут, чтобы они дали сок. Затем поставьте на слабый огонь. Как только закипит, добавьте агар-агар и мешайте пока он не растворится. Снимите сотейник с огня. Ягоды с соком переложите в формочку, прозрачный стакан или бокал и оставьте до полного застывания.

3. Милкшейк из замороженных ягод и фруктов

Большой стакан полезного и густого коктейля с легкостью может заменить вам плотный ужин. Хитрость превращения фруктов и ягод в милкшейк, который готовят с мороженым, — использовать замороженные ягоды. В сочетании с мякотью банана и молоком они дают нужную консистенцию и очень похожий вкус на классический молочный коктейль. Только без лишних жиров и калорий.

Время приготовления: 5 минут

Вес: 300 г Белки: 4,7 г Жиры: 2 г Углеводы: 25 г Калорийность: 148 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Ягоды замороженные (клубника, слива, ежевика, черная смородина) — 100 г Банан — 100 г Молоко (коровье обезжиренное или ореховое) — 100 мл СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Банан очистите от кожуры. Смешайте все ингредиенты в блендере.