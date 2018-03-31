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Лучшая и худшая еда, которую мы едим перед сном
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Лучшая и худшая еда, которую мы едим перед сном 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Вне зависимости от того, относите ли вы себя к совам или жаворонкам, все согласятся с тем, что хотелось бы засыпать по вечерам сразу же, как только голова коснется подушки. Ничто так не раздражает, как частые приступы бессонницы. Ведь здоровый сон — один из важнейших факторов, влияющих на настроение, самочувствие и качество жизни в целом. Для того, чтобы спать долго и хорошо, нужно создать все необходимые условия. Доказано, что продукты, которые мы едим незадолго до того, как отправиться в постель, также оказывают определенное влияние на качество и продолжительность сна. Итак, существуют признанные продукты-помощники сна и продукты-борцы со сном. Вот список лучшей и худшей еды, которую мы едим перед сном.
— Вишня — лучшее —
Вишня — природный источник мелатонина, химиката, который называют «гормоном сна». Этот гормон помогает контролировать внутренние часы организма. Существуют специальные капсулы с мелатонином для путешественников, помогающие легче адаптироваться в новых часовых поясах. А одно из недавних исследований, в котором принимали участие страдающие бессонницей люди, показало, что стакан вишневого сока перед сном значительно облегчил засыпание и улучшил качество и длительность сна.
— Бананы — лучшее —
Бананы помогают сну потому что содержат калий и магний — вещества, которые естественным образом расслабляют мышцы. Помимо этого, калий и магний улучшают работу сердечно-сосудистой системы и положительно влияют на мозг. Бананы также богаты углеводами, которые помогут вам скорее почувствовать себя сонными.
— Темный шоколад — худшее —
Шоколад богат не только калориями, но и кофеином, в особенности черный шоколад. Представьте шоколад не в виде плитки, а в виде чашечек эспрессо, и он перестанет казаться таким уж удачным и безобидным выбором для вечернего чаепития. Помимо кофеина шоколад содержит также теобромин, ускоряющий сердцебиение и препятствующий засыпанию стимулятор.
— Обогащенные злаковые хлопья — лучшее —
Углеводы считаются хорошей едой для сна, однако это не означает, что здорово будет съесть целую коробку печенья перед сном (как, впрочем, и в любое другое время). Вместо этого предпочтите порцию злаковых хлопьев, которые являются источником «хороших», или сложных углеводов. А соединив их с молоком, вы усилите положительный эффект, получая два преимущества в одном блюде. Другими источниками сложных углеводов являются киноа, ячмень и гречка.
— Кофе — худшее —
Кофе содержит кофеин — знаменитый стимулятор нервной системы. Переносимость кофеина различна у разных людей, в зависимости от того, как много и как часто пьет кофе данный человек. Поэтому даже выпитая в течение дня чашка кофе может все еще оказывать свое воздействие даже вечером, когда вы уже хотели бы уснуть. Лучшей идеей будет не рисковать и ограничить потребление кофе во второй половине дня.
— Жасминовый рис — лучшее —
Жасминовый рис считается продуктом с высоким гликемическим индексом, что означает, что он будет медленно перерабатываться и поставлять в кровоток глюкозу. Проведенное Американским журналом клинического питания исследование установило, что употребившие в пищу за четыре часа до сна жасминовый рис уснули в среднем в два раза быстрее чем те, кто ели другие продукты с высоким гликемическим индексом. Предполагают, что жасминовый рис может усиливать выработку триптофана.
— Вино — худшее —
Алкоголь помешает вашему сну не только потому, что в большинстве случаев он возбуждает нервную систему, но еще и потому, что он быстро усваивается организмом и вынудит вас просыпаться в течение ночи несколько раз. И если вам трудно отказаться от содержащих алкоголь напитков перед сном, возможно, вы сделаете это ради того, с кем делите постель: доказано, что алкоголь значительно усиливает храп, что вряд ли добавит вам привлекательности в глазах партнера.
— Молоко — лучшее —
Возможно вы помните, как в детстве мама или бабушка заставляли вас пить молоко перед сном. Похоже, это отнюдь не было просто навязчивой идеей: молоко содержит аминокислоту триптофан, которая участвует в выработке серотонина. Некоторые ученые полагают, что триптофан и серотонин способствуют легкому засыпанию. А возможно, что просто ассоциации, которые вызывает стакан теплого молока перед сном, расслабляют и уносят в безмятежное детство, помогая скорее забыться сном младенца.
— Чизбургер с беконом — худшее —
Содержащееся в чизбургере с беконом большое количество жира гарантированно помешает вам насладиться сном. Жир стимулирует выработку кислоты в желудке, которая отрицательным образом влияет на работу не только желудочно-кишечного тракта, но и сердца. Плохой выбор для тех, кто заботится о здоровье своего организма и о качестве своего сна.
— Курица — худшее —
Потребление курицы, как и любого другого белка, не принесет организму всей той пользы, на которую вы рассчитываете. Считается, что во время сна пищеварительный процесс и так происходит на 50% медленнее, и он замедлится еще больше, если поесть белковую пищу непосредственно перед сном. Организм направит силы на работу желудочно-кишечного тракта вместо того, чтобы использовать время сна для отдыха и восстановления. Однако, если вам совсем уж невмоготу отказаться от кусочка курицы перед сном, добавьте немного углеводов, это склонит чашу весов обратно в пользу сна.
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