5 блюд с брокколи, которые вы наверняка не пробовали

Брокколи — не самый популярный овощ в России, а западные мамы знают, что этот вид капусты — самый полезный, и потому включают его в детский рацион. Вкус брокколи нравится не всем. Но если освоить несколько интересных рецептов, то можно не только разнообразить свое меню, но и получать большую пользу для здоровья.

Польза брокколи

Брокколи относится к крестоцветным, как цветная, брюссельская и белокочанная капуста. Но она является настоящим суперфудом, потому что в порции брокколи содержатся практически все нужные нам микроэлементы в сбалансированном виде. Кроме того — это источник качественного белка и клетчатки.

Брокколи способствует очищению организма, нормализации уровня сахара и холестерина в крови, оздоравливает кишечник, улучшает состояние кожи и волос, борется с воспалительными процессами в организме, укрепляет кости.

Запеченная брокколи с коричневым рисом

Ингредиенты на 2-3 порции:

1 кг брокколи 2-3 ст. ложки оливкового масла 1/3 стакана сырых очищенных тыквенных семечек 2 ст. ложки тертого твердого сыра 2 стакана коричневого риса соль, перец, специи по вкусу.

Разрезать соцветия брокколи пополам в длину, разместить на противне вместе с тыквенными семечками, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и специями. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, перевернуть один раз. Сварить рис по инструкции на упаковке. Разложить рис по тарелкам, сверху выложить брокколи и семечки, посыпать тертым сыром.

Крем-суп из брокколи

Ингредиенты:

1 упаковка замороженных соцветий брокколи 4 горсти свежего шпината 1 средняя луковица 2 перышка чеснока 1 авокадо 4 стакана воды или любого бульона соль, перец, специи по вкусу 1 ст. ложка оливкового масла.

Измельчить лук, чеснок и поджарить на среднем огне в течение 6-8 минут, периодически перемешивая. Воду/бульон довести до кипения, добавить брокколи и варить до мягкости. Добавить соль, специи, снять с огня, дать остыть. Добавить шпинат и авокадо, пюрировать в блендере. Разогреть перед подачей. Вы можете украсить суп кусочками авокадо, зеленью, измельченными орешками или семечками.

Брокколи с сосисками в остром соусе

Ингредиенты:

1 упаковка брокколи или 2 целых брокколи, разделенных на соцветия 2 банки консервированной фасоли (промытой) 8 сосисок 2 стакана куриного бульона или воды 4 перышка чеснока соль, перец, красный перец, паприка 3 ст. ложки оливкового масла 1/2 стакана нарезанного кружочками зеленого острого перца (по желанию).

Нарезать брокколи, выложить на противень, полить оливковым маслом, запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до золотистой корочки. Нарезать сосиски на 3 части, обжарить на сковороде до корочки, убавить огонь, добавить специи, чеснок, бульон/воду и фасоль. Довести до кипения. Слегка размять фасоль ложкой и поварить еще 5 минут. Снять с огня, при желании добавить острый перец. Подавать с брокколи.

Жюльен из брокколи

Ингредиенты:

1 упаковка брокколи 3 ст. ложки сливочного масла 2 ст. ложки оливкового масла соль, перец 3 ст. ложки муки 1 1/2 чашки тертого сыра 300 мл молока.

Запечь брокколи в духовке, как описано в рецепте выше. Убавить температуру духовки до 160 градусов. В небольшой кастрюле растопить масло и, постоянно помешивая, всыпать муку, влить молоко, посолить, поперчить. Постоянно перемешивать, пока смесь не загустеет. Снять с огня. В порционные формы для запекания выложить брокколи, залить соусом и посыпать сыром. Запекать в духовке, пока сыр не расплавится.

Макароны с брокколи

Ингредиенты:

2 горсти соцветий брокколи 1 небольшая луковица 1 чашка тертого сыра макароны (на 2-3 порции) 3 ст. ложки сливочного масла 3 ст. ложки муки 300 мл молока

Варить макароны по инструкции, в последние 3 минуты добавить брокколи. Слить воду. Разогреть духовку до 180 градусов. Обжарить на сковороде лук до золотистой корочки. Приготовить сливочный соус из предыдущего рецепта. В форме для запекания смешать макароны, брокколи, часть сыра, соус. Сверху выложить жареный лук и посыпать оставшимся сыром. Запекать около 20 минут.