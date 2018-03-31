9 продуктов, которые сделают вашу кожу сияющей

Пусть клубника доступна большинству из нас только в сезон, но яблоки и морковь можно есть круглый год. И есть хорошая новость для любителей моркови по-корейски.

Вот те продукты, которые вернут коже блеск и шелковистость, если просто есть их каждый день.

МОРКОВЬ

Чемпион по восстановлению кожи. Богата витаминами А и Е, которые поддерживают упругость кожи, помогая вырабатывать коллаген.

ЯБЛОКИ

Все знают, что яблоки источник железа и витамина С. Но мало кто догадывается о том, что в яблочной кожуре содержится квертецин, антиоксидант, защищающий кожу от воздействия солнца. Помимо этого, клетчатка яблок отлично стимулирует работу кишечника.

Нет запоров — нет угрей. Хорошая новость: натуральный яблочный уксус содержит все эти полезные вещества, так что вы можете смело приправлять им свои салаты.

ПЕРЕЦ

Сладкий перец содержит больше витамина С, чем даже апельсины. А острые сорта перца за счет содержащегося в них капсаицина защищают кожу от инфекций.

Вот мы и добрались до моркови по-корейски: сделайте острую морковь на яблочном укусусе и получите три пользы от одного блюда.

ПОМИДОРЫ

Ликопин, содержащийся в помидорах и арбузах, защищает кожу от воздействия солнца, и предотвращает преждевременное старение кожи.

АРБУЗ

Помимо отличного утоления жажды и выведения токсинов из организма, арбузы богаты ликопином, витаминами А и С. А казалось бы, где там тех витаминов?

ЦИТРУСОВЫЕ

Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты. Если вы хотите осветлить вашу кожу, вам не обязательно наносить лимонный сок на лицо. Достаточно регулярно по утрам выпивать натощак стакан воды с лимонным соком и медом.

КОКОСОВОЕ МАСЛО

Экзотический, но очень действенный продукт. Кокосовое масло полезно и как наружное средство и как еда. Оно смягчает вашу кожу и облегчает пищеварение.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Мы знали, мы знали! Шоколад это не преступление против талии, а полезный продукт. Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, работают как антиоксиданты, защищая кожу от воздействия солнечных лучей. Его не надо мазать, его надо есть.

КЛУБНИКА

Эллаговая кислота клубники предотвращает разрушение коллагена. Клубника одинаково хороша и как еда и как косметическое наружное средство от угрей.