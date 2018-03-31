Белый город, фигурки из марципана, греческие пироги и традиции храмов: как встретить Пасху в Москве

В мастерских кипит работа — изготавливаются тематические арт-объекты. Вскоре их начнут устанавливать в городе.

Свой праздничный характер получат все 38 площадок, на которых установят более 150 украшений. Часть из них — «деревья добра», «пасхальные деревья», «здания Белого города» — создают специально для фестиваля. Другие же — расписные пасхальные яйца — радуют москвичей и туристов уже не первый год. В мастерских их обновляют, подкрашивают, приводят в порядок. В оргкомитете рассказали: на 17 городских площадках вырастут «деревья добра». Они представляют из себя плоские двухметровые деревья с «листвой» в виде магнитных сердечек белого цвета, скрывающих зеленую крону. Участвуя в благотворительных проектах фестиваля, гости смогут взять на память сердечки-магниты и тем самым помогать «деревьям» поскорее встретить весну и «зазеленеть». На других деревьях «вырастут» главные символы праздника — крашеные пасхальные яйца. Их высота составит 3,5 метра. Кроме того, на площадках установят 20 необычных пасхальных яиц, оформленных плакатами-театральными афишами разных лет.

На Тверской площади москвичи и туристы увидят весеннее небо с белыми облаками — над головой посетителей будут ажурные конструкции. А вокруг памятника Юрию Долгорукому появятся «здания Белого города»: арт-объекты высотой до 4,7 метра — собирательный образ самых значимых и известных московских и подмосковных белокаменных храмов и монастырских построек. Украсят эту площадку и композиции из белых веток, гигантские белые кролики и голуби. Всего на площадке разместится порядка 40 фигур. На Новом Арбате можно будет посетить тематические площадки, посвященные книгам и чтению. Их украсят соответствующими арт-объектами: раскрытые книги высотой по три метра, а 14 книжных домиков оборудуют гамаками. Также стенды домиков украсят весенние стихи любимых всеми поэтов. В Климентовскому переулке горожане и туристы смогут рассмотреть знаменитые на весь мир московские колокола. Они предстанут перед ними в виде трехметровых арт-объектов.

В Зеленограде на площади Юности появятся детские игровые площадки с белыми пасхальными кроликами и желтыми цыплятами. А самый высокий арт-объект — грандиозное восьмиметровое пасхальное яйцо — из зеленых веток деревьев украсит Камергерский переулок.

Ожидает гостей «Пасхального дара» и большая кулинарная программа. Куличи, творожную пасху, крашеные яйца и многие другие праздничные блюда можно научиться готовить на бесплатных мастер-классах. До 15 апреля работать будут сразу четыре кулинарные школы. Так, 7, 8 и 9 апреля — с утра и до вечера можно печь куличи. 10, 11 и 12 апреля — в фестивальных школах можно обучиться оригинальные техники росписи пасхальных яиц. 13, 14 и 15 апреля на мастер-классах научат лепить фигурки из марципана.

В Камергерском переулке можно попробовать приготовить гречневую кашу с овощами, тутовые котлеты, морковные сырники, а также батончики из хлопьев с клюквой. На Профсоюзной, 41 в первые дни фестиваля гости поэкспериментируют с праздничными блюдами из творога. На Семеновской площади гости узнают о разнообразной выпечки из регионов: куличах, пряниках, пирогах и зайчиках из песочного теста. Из самых необычных блюд — греческие пасхальные пирожки «калицуния» и итальянский кекс «пантеона». Детей порадуют вкусные и полезные напитки: брусничный морс и смородиновый компот. Попробовать свои кулинарные шедевры или угостить ими родителей и друзей юные кондитеры смогут после окончания каждого урока.