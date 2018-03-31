Берем пример: секреты тонкой талии со всего света

В каждой стране — свое мнение по поводу того, какие способы помогают оставаться здоровым, стройным и красивым. В России принято включать в рацион как можно больше фруктов и овощей, в Африке — заменять кофе чаем ройбуш, в Индии — практиковать йогу. Мы собрали 11 секретов стройности из разных точек планеты, которые очень просто взять на вооружение.

Англия: не отказывайтесь от завтраков

«Завтрак съешь сам» — гласит известная русская пословица, и жители туманного Альбиона полностью с ней согласны. Хотя в последние годы диетологи пропагандировали отказ от завтраков, для британцев утренний прием пищи — такая же неотъемлемая часть жизни, как Five О’clock Tea и поздравления королевы перед Рождеством.

Чтобы доказать свою правоту, британские ученые провели исследование, результаты которого подтвердили: люди, игнорирующие завтраки, съедают больше вредной и калорийной пищи в течение дня. Кстати, самые популярные утренние блюда среди подданных британской короны — яичница, тосты, овсянка и фрукты.

Мексика: не переедайте перед сном

Как и британцы, мексиканцы стараются употреблять калорийную пищу в первой половине дня. В этом североамериканском государстве принято не только плотно завтракать, но и сытно обедать. А вот ужин жители Мексики «отдают врагу», и в этом есть смысл: чем меньше вы съедите перед сном, тем сильнее захотите есть утром.

Швейцария: начните день с мюсли

С важным значением утренней трапезы согласны и швейцарцы, но в отличие от британцев с их разнообразным меню в стране часов и шоколада принято начинать свой день с мюсли.

Популярную смесь из овсянки, фруктов и орехов придумали здесь же, в Швейцарии, в качестве блюда для пациентов больниц. Со временем богатый клетчаткой продукт переместился из стен лечебниц на обеденные столы.

Сегодня его едят не только на завтрак, но и на ужин, а также используют в качестве легкого перекуса. Главное правило: в мюсли не должно быть много сахара, иначе похудеть не выйдет.

Франция: позовите на обед родных и ешьте не спеша

А вот французы убеждены, что залог хорошей фигуры кроется в неторопливых семейных обедах. В среднем французская трапеза длится около получаса.

Возможно, вас удивит, но чем больше времени вы проведете за обеденным столом, тем меньше съедите. Сигнал о насыщении организма поступает в мозг спустя 20 минут после начала приема пищи, а за семейными разговорами это время пролетает незаметно.

Польша: готовьте еду дома

Жители Польши уверены: еду нужно готовить дома, да и вообще, не стоит тратить деньги на походы по забегаловкам. Питаясь домашней пищей, вы точно знаете, что в вашей тарелке нет несвежих продуктов и вредных добавок.

Такой подход сохраняет семейный бюджет: по статистике, на рестораны и фастфуд поляки тратят всего 5% от месячного дохода, а вот у жителей США этот показатель достигает отметки в 30%.

Бразилия: включите в рацион рис и бобовые

Ожирение в Бразилии встречается крайне редко: жители страны танцев и карнавалов поразительно активны. К тому же их ежедневный рацион включает рис и разные виды бобовых. Эти продукты хорошо насыщают организм, содержат мало жиров, стабилизируют уровень сахара и помогают надолго подавить чувство голода.

Венгрия: не отказывайтесь от солений

А вот венграм оставаться в форме помогают соленья. Уксусная кислота, которая входит в состав маринадов, способствует понижению кровяного давления и блокирует отложение жиров.

Есть одно важное «но»: если вы покупаете готовые консервы, выбирайте продукты с умеренным содержанием соли, иначе неприятных сюрпризов в виде отеков не избежать.

Малайзия и Таиланд: откройте для себя мир специй

В Малайзии главным помощником в борьбе с лишним весом считается куркума, точнее, входящий в нее куркумин — мощный природный жиросжигатель. Волшебную специю принято добавлять в блюда национальной кухни.

На отстают от жителей Малайзии и тайцы. Разнообразные жгучие приправы, которые так любят жители Таиланда, придают еде характерный вкус и ускоряют метаболизм. Острая пища медленнее усваивается и помогает бороться с тревогой и депрессией.

Нидерланды: крутите педали

Во всем мире большое значение придается спорту и физическим нагрузкам. Нидерланды — не исключение. 40% голландцев ежедневно добираются до работы на велосипедах, тем самым не только сжигая лишние килокалории, но и защищая озоновый слой Земли.

Финляндия и Норвегия: проводите время на свежем воздухе

Поддерживать вес в холодное время года помогает нордическая ходьба — излюбленное занятие финнов. Практикуя этот вид спорт, вы теряете калории без чувства усталости.

Если палками для нордической ходьбы вы пока не обзавелись, рекомендуем последовать совету норвежцев и проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Жители этой страны каждые выходные отправляются на прогулку всей семьей — от мала до велика.

Япония: ложитесь спать

Если вы не готовы менять пищевые привычки и включать в расписание спортивные упражнения, начните с малого и прислушайтесь к мудрым японцам. Жители Страны восходящего солнца убеждены: гарант красоты и здоровья — крепкий сон. Японцы умудряются выкрасть на него время даже среди рабочего дня. Но, если подобный режим для вас — непозволительная роскошь, старайтесь спать как минимум восемь часов.

Хронический недосып приводит к гормональным нарушениям, в результате которых человек постоянно испытывает чувство голода, хотя на самом деле ему всего-навсего нужно вздремнуть.