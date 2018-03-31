Продуктовая корзина Дориана Грея: что есть, чтобы не стареть

ДЛЯ ЗДРАВОГО УМА И ТРЕЗВОЙ ПАМЯТИ: ГОЛУБИКА

Богатая флавоноидами (несмотря на созвучность, к неприятным запахам отношения не имеют) ягода помогает сохранить ясность кратковременной и долговременной памяти. Что ж, одной проблемой меньше! Добавляйте пригоршню голубики к утренней овсянке (ему, кстати, тоже не помешает) — и все дела.

ДЛЯ СВЕТЯЩЕЙСЯ КОЖИ: ВИНОГРАД

Кожица красного винограда содержит ресвератрол — противовоспалительное средство, придающее красоту коже. Согласно данным нескольких исследований он усиливает защиту от ультрафиолета, который, как мы знаем, и способствует преждевременному старению. Не будем тянуть кота за хвост: красное вино тоже годится!

ДЛЯ ПОДТЯНУТОЙ КОЖИ: ГУАВА

Привычный для любого жителя России и легкодоступный в наших широтах фрукт борется со свободными радикалами и восстанавливает уровень коллагена в коже. Где ж вы были, когда мы эти кремы килограммами покупали! P. S. Если что, апельсин обладает схожими свойствами, но в одной чашке мякоти гуавы — четыре дневные нормы полезностей! Звучит соблазнительно.

ДЛЯ ПЛОСКОГО ЖИВОТА: ЯЧМЕНЬ

Большинству людей свойственно немного «округляться» с годами. Но если быть большинством — это не про вас, то уже сейчас переходите на цельнозерновые. Те, кто предпочитают злаковые любым гарнирам, как правило, набирают на 10% жира вокруг талии меньше. Уже что-то!

ОТ ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ БЛЯШЕК: ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ

Омега-3 в составе семян льна препятствуют возникновению неприятного налета, а растворимые волокна выводят то, что уже накопилось. В идеале, конечно, подстраховать работу семян активными физическими нагрузками — холестерин не устоит! И да, если вы курите, остановитесь.

ДЛЯ ПРОЧНЫХ КОСТЕЙ: ТВЕРДЫЙ СЫР Прочный — твердый, улавливаете суть? На самом деле суть, разумеется, в другом — в кальции, которого в твердых сортах куда больше, чем в любых других. Кстати, пармезан еще и отлично активизирует работу подуставшей пищеварительной системы.

ОТ МЫШЕЧНОЙ БОЛИ: ИМБИРЬ

Ну сорян, если и в молодости жизнь не малина, что уж говорить о солидном возрасте! Облегчить страдания (окей, теперь мы нарочно сгущаем краски) поможет ежедневная порция чая или смузи с имбирем.

ДЛЯ ЗДОРОВЫХ МЫШЦ: ШПИНАТ

А вы думали, его только для похудения едят? На самом деле, шпинат — настоящий суперфуд (не такой проверенный временем, как эти, зато модный). Он богат магнием, который необходим мышцам для нормального функционирования, способен регулировать кровяное давление и поддерживает работу нервной системы.

ОТ БЕССОННИЦЫ: ВИШНЕВЫЙ СОК Не высыпаетесь? Скажите «привет» первым морщинам. Или закиньтесь мелатонином из вишневого сока и ложитесь уже. Кстати, вот еще парочка продуктов, способных повлиять на сон.

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ЖЕЛУДКА: ЛУК Лук, чеснок и (сюрприз!) чай препятствуют развитию гастрита, воспалений и даже рака желудка и создают благоприятную атмосферу для полезных бактерий. Плохие новости: жареные луковые кольца не считаются!

ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА ИЗО РТА: ЛАТУК

Несмотря на то что эта разновидность салата считается самой малополезной из всех, одно неоспоримое преимущество у него все-таки есть — латук эффективно борется с «дыханием дракона». Конечно, тарелка салата на ужин не заменит чистку зубов перед сном, но точно станет прекрасным и приятным дополнением.