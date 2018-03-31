Названы продукты, которые не нужно есть после 40-ка 

Употребление некоторых продуктов лучше контролировать всегда, но в возрасте после 40 лет их присутствие у себя на столе особенно важно стремится сводить к нулю. Об этом, ссылаясь на данные ВОЗ и заключения экспертов в области питания, сообщил телеканал НТВ. В частности, особенно важно после наступления 40-летия ограничивать себя в количестве поедаемого сахара. Недавнее кардиологическое исследование, проводившееся в США, показало: люди старше 45 лет, употреблявшие ежедневно более 700 граммов сладких напитков, в том числе фруктовые соки, — гораздо чаще умирают от последствий заболеваний сердечно-сосудистой системы. Заключение ученых на этот счет таково: мужчины в возрасте после 40 лет не должны употреблять более 36 граммов сахара в день, женщины не должны употреблять более 20 граммов в день. Это, соответственно 7 и 4 чайных ложки. Цельные фрукты можно употреблять, не учитывая этих цифр. Все остальное в рационе питания должно подчиняться вышеназванным нормативам сахара. Также на пятом десятке лет нужно перестать увлеченно есть изделия из белой муки. Особенно, выпечки, которая содержит много ненужного организму крахмала, приводящего к быстрому росту сахара в крови. Эксперты посоветовали любителям печеных изделий готовить самостоятельно, контролируя добавление в них сахара и используя вместо белой муки овсянку или муку с добавлением отрубей, которые являются источником полезной клетчатки. Соль после наступления 40-летия тоже требует к себе особого отношения. По данным НТВ, среднестатистический россиянин за год съедает лишних 4,5 килограмма «белой смерти». На этом фоне развиваются все предпосылки к возникновению гипертонии, инфарктов и инсультов Важно помнить, что соли очень много в огромном числе готовых продуктов, напомнили специалисты. Продукты с трансжирами — еще один образчик нездорового питания. Трансжиры относятся к дешевым видам жиров, состоящих из трансизомеров жирных кислот, получаемых таким способом переработки, который делает их опасными для сосудов и сердца. Такие жиры способствуют быстрому накоплению холестерина. Их главный источник — это разные виды маргарина, охотно используемые в промышленном производстве кондитерских изделий. Содержатся трансжиры и в жареной на масле еде. Помимо этого, после 40 лет нужно уменьшать количество употребляемого мяса. Прежде всего, это касается продукта в переработанном виде — всегда лучше съесть кусок постного отварного мяса, чем колбасы. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)