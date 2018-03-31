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Путин запускает новый ассортимент пасхальных яиц под названием «Нови-чок»
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Путин запускает новый ассортимент пасхальных яиц под названием «Нови-чок» 

ИноСМИ 32 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Российский лидер посетовал на то, что Россия не господствует на мировой арене по производству шоколадных яиц и после окончания холодной войны бессильно наблюдает за тем, как иностранные бренды типа «Линдт» (Lindt) посягают на ее границы.
Российские ученые, разработавшие по государственному заказу шоколадные яйца, утверждают, что они самые смертоносные и в пять раз мощнее кремовых яиц фирмы «Кэдбери» (Cadbury), причем даже новых, созданных под влиянием Америки.
До Пасхи остается всего несколько дней, и новинка кондитерской промышленности «Нови-чок» уже очень скоро поступит в продажу. Ищите новую продукцию в магазинах или в ближайшем центре дезактивации, спешно возводимом неподалеку от вашего дома.
Между тем, Тереза Мэй предупредила русских диссидентов, планирующих отпраздновать Пасху на британской земле, что им следует покупать менее опасные местные бренды, такие как «Шоколадный апельсин» (Chocolate Orange) компании «Тэрри'с» (Terry's).
Российский специалист по нервно-паралитическим газам Сергей Вильямский сказал: «Поскольку почти у всех марок российского шоколада вкус как у картона с начинкой из промышленных отходов, вы вряд ли заметите тонкие, но безжалостные нотки органофосфорных ингибиторов роста, когда будете снимать обертку и класть в рот куски такого шоколада».
«Если каким-то чудом этот шоколад вас не прикончит, мягкая и приторная начинка из радиоактивных изотопов полония за несколько дней сделает свое дело».
В заключение Вильямский сказал: «Мы надеемся в ближайшем будущем выпустить в продажу шоколадные батончики с ВИ-газом, но я должен признаться, что эту идею мы украли в Бурнвиле на шоколадной фабрике „Кэдбери“».
Лидер лейбористов и большой любитель пасхальных яиц Джереми Корбин заявил: «Давайте подождем и посмотрим, какой вкус у этих яиц. Не надо делать поспешные выводы».
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