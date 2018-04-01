Приплыли! 7 оригинальных рыбных блюд 

Дорада на гриле под азиатским соусом от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева Вам понадобится: дорада — 1 шт. перец болгарский — 20 г соус устричный — 8 г зелень — 5 г лайм — 20 г масло оливковое — 3 г Приготовление: Рыбу почистить, удалить внутренности и жабры, промыть, посолить, поперчить и смазать растительным маслом. Положить рыбу на раскаленный гриль и жарить ее до появления золотистой корочки (7-10 минут). Готовую рыбу полить устричным соусом, украсить дольками лайма, веточками свежей зелени и подать к столу. Тунец с соусом айоли из птицы от ресторана «Мечтатели» Вам понадобится: тунец — 60 г чипсы рисовые — 15 г айоли — 20 г брусничный соус — 5 г сено из порея — 3 г сок лимона — 1 г сок лайма — 2 г масло оливковое — 2 г Приготовление: Рыбу нарезать кусочками и замариновать. Обжечь горелкой или припечь на сковороде. На чипсы выложить айоли, далее тунца, добавить бруснику и сено из порея, сверху посыпать цедрой лимона. Вам понадобится: форель — 1 шт. мука пшеничная — 15 г масло растительное — 40 г соль — по вкусу перец — по вкусу Приготовление: Форель почистить, посолить и поперчить, затем обвалять в муке и пожарить на сковороде в течение пяти-семи минут с каждой стороны (с добавлением растительного масла). Украсить долькой лимона, зернами граната, подавать с соусом наршараб. Камбала с молодым картофелем от ресторан Moregrill Вам понадобится: камбала — 450 г чеснок — 4 г перец чили — 4 г петрушка — 1 г ароматное масло — 20 г вино белое — 50 г каперсы — 10 г маслины, оливки — 15 г помидоры черри — 40 г мини-картофель — 50 г цукини — 30 г масло оливковое — 10 г бульон рыбный — 100 г кресс-салат — 1 г масло из кинзы — 5 г соус даши — 50 г Приготовление: Камбалу обжарить на гриле до золотистой корочки. Остальные ингредиенты — чеснок, перец чили, помидоры черри, каперсы, маслины, мини-картофель, нарезанный слайсами цукини — смешать и обжарить на сковороде три минуты. Следом добавить рыбный бульон, вино, соус даши и еще подержать пару минут, после чего выложить камбалу и дать потомиться на плите пару минут. Затем отправить в духовку на 15 минут. Перед подачей украсить кресс-салатом и сбрызнуть маслом из кинзы. Лосось слабосоленый от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой Вам понадобится: филе лосося на коже — 1 кг соль черная «Уральская» — 150 г соль морская — 150 г сахар — 150 г укроп (свежие ветки) — 20 г коньяк — 25 мл Приготовление: Промыть рыбу внутри и снаружи, тщательно обсушить салфетками или полотенцем, удалить все кости. Смешать два вида соли и сахар. Натереть филе полученной смесью, сбрызнуть коньяком, сверху выложить укроп, закрыть фольгой и убрать в холодильник на 5-6 часов. Вам понадобится: филе дорады на коже — 150 г шампиньоны — 30 мл цукини — 30 г вяленые томаты — 20 мл сливочное масло — 50 г оливковое масло — 20 г мини-шпинат — 2 г перец болгарский красный и желтый — 30 г маслины — 20 г Приготовление: Филе рыбы посолить, поперчить и обжарить на гриле с двух сторон на оливковом масле до золотистой корочки. Овощи обжарить на гриле. Готовое филе выложить на тарелку, рядом поместить гарнир из овощей. Украсить листьями мини-шпината, вялеными томатами и маслинами. Суп буйабес от ресторана «Ботик Петра» и шеф-повара Анатолия Кулешова Вам понадобится: морская рыба разных сортов — 500 г креветки — 100 г кальмары — 100 г краб — 150-200 г осьминоги-бейби — 100 г гребешки — 100 г мидии — 100 г лук репчатый — 1 шт. помидоры — 4 шт. картофель — 3 шт. белое сухое вино — 1 стакан лавровый лист — 3 шт. чеснок — 3 зубчика оливковое масло — 5 ст. ложек свежемолотый черный перец — по вкусу соль — по вкусу цедра лимона — 1/2 шт. специи (петрушка, эстрагон, тимьян, розмарин, базилик) — по вкусу вода — 2,5 л петрушка свежая — по вкусу Приготовление: Лук и чеснок мелко нарезать и пожарить на оливковом масле. Помидоры ошпарить кипятком, снять с них шкурку. Нарезать кубиками. Добавить помидоры к обжаренному луку с чесноком. Потушить несколько минут. Картофель почистить, помыть. Нарезать мелкими кубиками. К обжаренным помидорам добавить нарезанный картофель, лавровый лист, цедру лимона и специи. Налить 2,5 литра воды и варить суп 20 минут до готовности картофеля. Фото: архив ресторанов