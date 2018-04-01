Баклажан мисо с грецкими орехами

Вам понадобится:

Баклажан 120 г Соус мисо 30 г Грецкий орех 10 г Салат «Маше» 3 г Чипс из топинамбура 3 г Кресс-дайкон 1 г Гранат 5 г Для соуса мисо:

Паста мисо 80 г Мирин 80 г Унаги соус 200 г Приготовление:

Сделать соус мисо: все ингредиенты для соуса соединить и уварить на водяной бане. Баклажан запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Затем разрезать пополам, снять кожу, смазать соусом мисо, обжарить на гриле. На половину баклажана выложить грецкий орех, салат «Маше», зерна граната, кресс-дайкон и чипс из топинамбура.

Фото: архив ресторана