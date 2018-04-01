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Баклажан мисо с грецкими орехами
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Баклажан мисо с грецкими орехами 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Баклажан 120 г  Соус мисо 30 г  Грецкий орех 10 г  Салат «Маше» 3 г  Чипс из топинамбура 3 г  Кресс-дайкон 1 г  Гранат 5 г  Для соуса мисо:
Паста мисо 80 г  Мирин 80 г  Унаги соус 200 г  Приготовление:
Сделать соус мисо: все ингредиенты для соуса соединить и уварить на водяной бане. Баклажан запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Затем разрезать пополам, снять кожу, смазать соусом мисо, обжарить на гриле. На половину баклажана выложить грецкий орех, салат «Маше», зерна граната, кресс-дайкон и чипс из топинамбура.
Фото: архив ресторана
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