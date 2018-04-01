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Санкционные яблоки в Подмосковье выдавали за сухое молоко
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Санкционные яблоки в Подмосковье выдавали за сухое молоко 

Газета.Ru 2 часа назад
Более 40 тонн яблок из Польши, задекларированных как сухое молоко, нашли сотрудники Центральной оперативной таможни на трассе в Московской области, сообщает НСН.
Контрабанда находилась в двух фурах.
Яблоки были ввезены на территорию России из Белоруссии. Согласно товаросопроводительным документам, страна происхождения фруктов — Польша. В документах водителя они значились как сухое молоко.
Контрафактный груз отправлен на хранение в Калужскую область. В ближайшее время их уничтожат сотрудники Россельхознадзора.
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