Санкционные яблоки в Подмосковье выдавали за сухое молоко

Более 40 тонн яблок из Польши, задекларированных как сухое молоко, нашли сотрудники Центральной оперативной таможни на трассе в Московской области, сообщает НСН.

Контрабанда находилась в двух фурах.

Яблоки были ввезены на территорию России из Белоруссии. Согласно товаросопроводительным документам, страна происхождения фруктов — Польша. В документах водителя они значились как сухое молоко.