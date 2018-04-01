Что приготовить из слоеного теста: 14 быстрых и вкусных рецептов

Аппетитная и хрустящая выпечка из слоеного теста всегда получается особенно удачно. Любители вкусных и простых в приготовлении блюд из слоеного теста найдут в нашем обзоре самые интересные рецепты, которые стоит взять на заметку.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 2 листа

Вода — 3/4 чашки

Сок и цедра одного лимона

Сахар — 1 чашка

Ягоды клюквы — 3 чашки

Груша — 1 шт.

1. Сделайте грушево-клюквенный соус. Доведите воду с сахаром до кипения. Добавьте в нее лимонный сок и цедру, ягоды клюквы и очищенную от кожуры, мелко нарезанную грушу.

2. Держите соус на малом огне около 12 минут, пока ягоды клюквы не станут мягкими. Сняв с огня, остудите.

3. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, а лист застелите пергаментной бумагой.

4. Сформируйте из размороженного слоеного теста квадратики, в центр которых выложите по столовой ложке клюквенного соуса. Формируйте треугольники, тщательно залепляя края.

5. Выпекайте турноверы до золотистой корочки около 18 минут. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 1 лист

Тертый пармезан — 1 чашка

Яйцо — 1 шт.

1. Разогрейте духовку до 200 °C, а лист застелите пергаментной бумагой.

2. Посыпьте рабочую поверхность пармезаном (1/3 чашки). Сверху выложите лист слоеного теста и посыпьте его пармезаном (еще 1/3 чашки). Раскатайте тесто и посыпьте его оставшимся пармезаном. Разрежьте тесто на длинные полоски (их должно быть около 12 штук).

3. Закрутите каждую полоску в спиральку и смажьте яйцом, выложив на противень. Выпекайте около 15-ти минут до золотистого цвета.

4. Подавайте, остудив до комнатной температуры.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 2 листа

Оливковое масло — 1 ст.л Небольшая луковица — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Брокколи — 1 кочан

Соль, перец — по вкусу

Сливочный сыр — 2 ст.л Чеддер тертый — 1,5 чашки

Яйцо — 1 шт.

Мука — 4-5 ст.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 220 °C и подготовьте противень, застелив его пергаментной бумагой.

2. На оливковом масле обжарьте до золотистой корочки мелко нарезанные лук, чеснок и брокколи.

3. Сняв сковороду с огня, добавьте к овощам 1 чашку тертого чеддера и сливочный сыр. Перемешайте.

4. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности. Используя небольшую чашечку, сформируйте кружочки из теста. Выложите в их середину начинку, тщательно залепляя края.

5. Выложив пирожки на пергамент, смажьте их яйцом и присыпьте оставшимся тертым сыром. Выпекайте около получаса до готовности.

6. Подавайте пирожки, остудив до комнатной температуры.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 1 пачка

Персиковый джем — 1/3 стакана

Персики — 3 шт.

Пудра — для подачи

1. Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте формы для маффинов.

2. Тесто нарежьте на полоски и распределите по ним персиковый джем. Сверху выложите персики, нарезанные полукругом. Подвернув один край, скатайте полоски в рулетики и переложите их в формы для выпечки.

3. Выпекайте до золотистого цвета 25 минут.

4. Перед подачей слегка остудите десерт и посыпьте его сахарной пудрой.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 1 лист

Яйца — 4 шт.

Тертый сыр — 1/4 чашки

Петрушка свежая — 2 ст.л 1. Разогрейте духовку до 200 °C, а форму застелите пергаментной бумагой.

2. Тесто раскатайте и с помощью небольшой миски сформируйте из него кружочки. Перенесите их на форму, соблюдая расстояние около 5 см между ними. Вылепите у всех кружочков бортики примерно полсантиметра высотой. Оставьте форму с тестом на 20 минут в холодильнике.

3. Вынув форму из холодильника, сразу же отправьте ее в разогретую заранее духовку и выпекайте около восьми минут.

4. Вынув форму из духовки, посыпьте сыром центр кружочков и в каждый разбейте по яйцу. Добавьте по вкусу соль и перец. Снова выпекайте в духовке около 12 минут до готовности яиц.

5. Перед подачей украсьте блюдо мелко нарубленной петрушкой.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 2 листа

Нутелла — 3/4 чашки

Яйцо — 1 шт.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а лист застелите пергаментной бумагой.

2. Раскатайте тесто и сформируйте шесть треугольников (картинка в ссылке).

3. Выложив на каждый треугольник по 1 столовой ложке Нутеллы, сверните тесто в круассаны. Выложите на пергамент и немного загните края у круассанов.

4. Смазав круассаны яйцом, выпекайте их 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 2 листа

Шампиньоны — 700 г Сливочное масло — 15 г Сливки — 200 мл Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень — для подачи

Яйцо — 1 шт.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.

2. На сливочном масле в сковороде обжарьте грибы и чеснок, а затем, добавив сливки, потушите еще 5-7 минут. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

3. В форму для выпечки выложите тесто, а сверху распределите грибную начинку. Накройте пирог вторым листом теста, завернув края. Смажьте пирог яичным желтком, смешанным с водой.

4. Выпекайте пирог около получаса до готовности. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 2 листа

Филе куриное — 2 шт.

Половина луковицы

Соль, перец — по вкусу

Яйцо —1 шт.

Петрушка — несколько веточек

1. Разогрейте духовку до 200 °C, подготовьте форму для запекания.

2. Вареную курицу измельчите в блендере, смешайте с нарезанным луком и петрушкой. Добавьте соль и перец.

3. Тесто выложите на стол, раскатайте и разделите на 2 части, на каждую из которых выложите начинку. Сверните тесто колбасками, смажьте его яйцом и разрежьте на небольшие кусочки.

4. Выложите слойки-рулетики на противень и выпекайте около 20-ти минут. Подавайте горячими.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 500 г Вишня — 250 г Яблоко — 1 шт.

Сахар — по вкусу

Мед — 1 ст.л Яйцо — 1 шт.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой. Тесто, немного раскатав, выложите на лист.

2. На тесто выложите яблоки, нарезанные тонкими пластинками, и вишню. Добавьте мед и сахар по вкусу.

3. Раскатайте второй пласт теста, сделав на нем надрезы, и накройте им пирог. Края прижмите. Смажьте пирог яичным желтком.

4. Запекайте пирог около получаса до готовности и золотистой корочки. При подаче можете украсить его шариком сливочного мороженого.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 2 листа

Растительное масло — для жарки

Сахарная пудра — 2 чашки

Молоко — 4 ст.л Экстракт ванильный — 2 ч.л 1. Раскатайте тесто. Сформируйте колечки, используя форму или две разных по размеру круглых миски.

2. Обжарьте их в раскаленном масле, переворачивая один раз, когда одна сторона станет золотистой.

3. В отдельной миске смешайте сахар, молоко и экстракт ванили, чтобы получилась глазурь.

4. Горячие пончики перед подачей окунайте в ванильную глазурь.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 500 г Сливочное масло — 140 г Капуста — 1 небольшой кочан

Яйца — 7 шт.

Соль — 3 ч.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а форму для выпекания подготовьте, смазав растительным маслом.

2. Мелко нашинкованную капусту смешайте с вареными, мелко нарезанными яйцами. Добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте топленое сливочное масло и перемешайте начинку.

3. Раскатанное тесто разделите на 2 части. Одну выложите на противень. Сверху выложите начинку и накройте ее еще одним слоем теста. Защипните края, а пирог смажьте взбитым яйцом.

4. Выпекайте пирог около получаса до готовности.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 500 г Сыр твердый — 300 г Яйцо — 1 шт.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а форму для выпекания подготовьте, смазав растительным маслом.

2. Из раскатанного теста нарежьте квадратики примерно 10х10 см. В центр выкладывайте по 2 столовые ложки тертого сыра и формируйте конвертики.

3. Конвертики выложите на противень и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте около 20-и минут.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 400 г Сыр твердый — 200 г Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Филе лосося — 170 г Укроп нарубленный — 1/2 чашки

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, а противень застелите бумагой для запекания.

2. В блендере измельчите готовое филе лосося, укроп и тертый сыр. Добавьте соль и перец по вкусу.

3. Слоеное тесто раскатайте и нарежьте на кусочки, в центр которых выложите начинку. Залепите слойки, смазав их яйцом.

4. Выпекайте слойки около получаса до готовности. При подаче можете добавить сливочный соус.

Вам понадобится:

Слоеное тесто — 1 лист

Чеснок — 3 зубчика

Моцарелла — 1 чашка

Горгонзола — 3 ст.л Розмарин — 1/2 ч.л Тмин — 1/2 ч.л Оливковое масло

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C и подготовьте форму для запекания, застелив ее пергаментом и смазав оливковым маслом.

2. Тесто выложите в форму. Выпекайте около 10 минут, пока низ не станет золотистым.

3. Вынув из духовки форму, распределите по тесту мелко нарезанный (или тертый на терке) чеснок, моцареллу, тертый сыр, тмин, розмарин, а также соль с перцем по вкусу.

4. Выпекайте еще 10 минут, пока сыр не растает.

5. Подавайте, разрезав на квадраты.