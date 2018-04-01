Что приготовить из слоеного теста: 14 быстрых и вкусных рецептов 

Аппетитная и хрустящая выпечка из слоеного теста всегда получается особенно удачно. Любители вкусных и простых в приготовлении блюд из слоеного теста найдут в нашем обзоре самые интересные рецепты, которые стоит взять на заметку.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 2 листа
Вода — 3/4 чашки
Сок и цедра одного лимона
Сахар — 1 чашка
Ягоды клюквы — 3 чашки
Груша — 1 шт.
1. Сделайте грушево-клюквенный соус. Доведите воду с сахаром до кипения. Добавьте в нее лимонный сок и цедру, ягоды клюквы и очищенную от кожуры, мелко нарезанную грушу.
2. Держите соус на малом огне около 12 минут, пока ягоды клюквы не станут мягкими. Сняв с огня, остудите.
3. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, а лист застелите пергаментной бумагой.
4. Сформируйте из размороженного слоеного теста квадратики, в центр которых выложите по столовой ложке клюквенного соуса. Формируйте треугольники, тщательно залепляя края.
5. Выпекайте турноверы до золотистой корочки около 18 минут. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 1 лист
Тертый пармезан — 1 чашка
Яйцо — 1 шт.
1. Разогрейте духовку до 200 °C, а лист застелите пергаментной бумагой.
2. Посыпьте рабочую поверхность пармезаном (1/3 чашки). Сверху выложите лист слоеного теста и посыпьте его пармезаном (еще 1/3 чашки). Раскатайте тесто и посыпьте его оставшимся пармезаном. Разрежьте тесто на длинные полоски (их должно быть около 12 штук).
3. Закрутите каждую полоску в спиральку и смажьте яйцом, выложив на противень. Выпекайте около 15-ти минут до золотистого цвета.
4. Подавайте, остудив до комнатной температуры.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 2 листа
Оливковое масло — 1 ст.л Небольшая луковица — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Брокколи — 1 кочан
Соль, перец — по вкусу
Сливочный сыр — 2 ст.л Чеддер тертый — 1,5 чашки
Яйцо — 1 шт.
Мука — 4-5 ст.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 220 °C и подготовьте противень, застелив его пергаментной бумагой.
2. На оливковом масле обжарьте до золотистой корочки мелко нарезанные лук, чеснок и брокколи.
3. Сняв сковороду с огня, добавьте к овощам 1 чашку тертого чеддера и сливочный сыр. Перемешайте.
4. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности. Используя небольшую чашечку, сформируйте кружочки из теста. Выложите в их середину начинку, тщательно залепляя края.
5. Выложив пирожки на пергамент, смажьте их яйцом и присыпьте оставшимся тертым сыром. Выпекайте около получаса до готовности.
6. Подавайте пирожки, остудив до комнатной температуры.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 1 пачка
Персиковый джем — 1/3 стакана
Персики — 3 шт.
Пудра — для подачи
1. Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте формы для маффинов.
2. Тесто нарежьте на полоски и распределите по ним персиковый джем. Сверху выложите персики, нарезанные полукругом. Подвернув один край, скатайте полоски в рулетики и переложите их в формы для выпечки.
3. Выпекайте до золотистого цвета 25 минут.
4. Перед подачей слегка остудите десерт и посыпьте его сахарной пудрой.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 1 лист
Яйца — 4 шт.
Тертый сыр — 1/4 чашки
Петрушка свежая — 2 ст.л 1. Разогрейте духовку до 200 °C, а форму застелите пергаментной бумагой.
2. Тесто раскатайте и с помощью небольшой миски сформируйте из него кружочки. Перенесите их на форму, соблюдая расстояние около 5 см между ними. Вылепите у всех кружочков бортики примерно полсантиметра высотой. Оставьте форму с тестом на 20 минут в холодильнике.
3. Вынув форму из холодильника, сразу же отправьте ее в разогретую заранее духовку и выпекайте около восьми минут.
4. Вынув форму из духовки, посыпьте сыром центр кружочков и в каждый разбейте по яйцу. Добавьте по вкусу соль и перец. Снова выпекайте в духовке около 12 минут до готовности яиц.
5. Перед подачей украсьте блюдо мелко нарубленной петрушкой.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 2 листа
Нутелла — 3/4 чашки
Яйцо — 1 шт.
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а лист застелите пергаментной бумагой.
2. Раскатайте тесто и сформируйте шесть треугольников (картинка в ссылке).
3. Выложив на каждый треугольник по 1 столовой ложке Нутеллы, сверните тесто в круассаны. Выложите на пергамент и немного загните края у круассанов.
4. Смазав круассаны яйцом, выпекайте их 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 2 листа
Шампиньоны — 700 г Сливочное масло — 15 г Сливки — 200 мл Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец — по вкусу
Свежая зелень — для подачи
Яйцо — 1 шт.
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.
2. На сливочном масле в сковороде обжарьте грибы и чеснок, а затем, добавив сливки, потушите еще 5-7 минут. Посолите и поперчите начинку по вкусу.
3. В форму для выпечки выложите тесто, а сверху распределите грибную начинку. Накройте пирог вторым листом теста, завернув края. Смажьте пирог яичным желтком, смешанным с водой.
4. Выпекайте пирог около получаса до готовности. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 2 листа
Филе куриное — 2 шт.
Половина луковицы
Соль, перец — по вкусу
Яйцо —1 шт.
Петрушка — несколько веточек
1. Разогрейте духовку до 200 °C, подготовьте форму для запекания.
2. Вареную курицу измельчите в блендере, смешайте с нарезанным луком и петрушкой. Добавьте соль и перец.
3. Тесто выложите на стол, раскатайте и разделите на 2 части, на каждую из которых выложите начинку. Сверните тесто колбасками, смажьте его яйцом и разрежьте на небольшие кусочки.
4. Выложите слойки-рулетики на противень и выпекайте около 20-ти минут. Подавайте горячими.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 500 г Вишня — 250 г Яблоко — 1 шт.
Сахар — по вкусу
Мед — 1 ст.л Яйцо — 1 шт.
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой. Тесто, немного раскатав, выложите на лист.
2. На тесто выложите яблоки, нарезанные тонкими пластинками, и вишню. Добавьте мед и сахар по вкусу.
3. Раскатайте второй пласт теста, сделав на нем надрезы, и накройте им пирог. Края прижмите. Смажьте пирог яичным желтком.
4. Запекайте пирог около получаса до готовности и золотистой корочки. При подаче можете украсить его шариком сливочного мороженого.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 2 листа
Растительное масло — для жарки
Сахарная пудра — 2 чашки
Молоко — 4 ст.л Экстракт ванильный — 2 ч.л 1. Раскатайте тесто. Сформируйте колечки, используя форму или две разных по размеру круглых миски.
2. Обжарьте их в раскаленном масле, переворачивая один раз, когда одна сторона станет золотистой.
3. В отдельной миске смешайте сахар, молоко и экстракт ванили, чтобы получилась глазурь.
4. Горячие пончики перед подачей окунайте в ванильную глазурь.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 500 г Сливочное масло — 140 г Капуста — 1 небольшой кочан
Яйца — 7 шт.
Соль — 3 ч.л 1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а форму для выпекания подготовьте, смазав растительным маслом.
2. Мелко нашинкованную капусту смешайте с вареными, мелко нарезанными яйцами. Добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте топленое сливочное масло и перемешайте начинку.
3. Раскатанное тесто разделите на 2 части. Одну выложите на противень. Сверху выложите начинку и накройте ее еще одним слоем теста. Защипните края, а пирог смажьте взбитым яйцом.
4. Выпекайте пирог около получаса до готовности.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 500 г Сыр твердый — 300 г Яйцо — 1 шт.
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, а форму для выпекания подготовьте, смазав растительным маслом.
2. Из раскатанного теста нарежьте квадратики примерно 10х10 см. В центр выкладывайте по 2 столовые ложки тертого сыра и формируйте конвертики.
3. Конвертики выложите на противень и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте около 20-и минут.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 400 г Сыр твердый — 200 г Яйцо — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Филе лосося — 170 г Укроп нарубленный — 1/2 чашки
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, а противень застелите бумагой для запекания.
2. В блендере измельчите готовое филе лосося, укроп и тертый сыр. Добавьте соль и перец по вкусу.
3. Слоеное тесто раскатайте и нарежьте на кусочки, в центр которых выложите начинку. Залепите слойки, смазав их яйцом.
4. Выпекайте слойки около получаса до готовности. При подаче можете добавить сливочный соус.
Вам понадобится:
Слоеное тесто — 1 лист
Чеснок — 3 зубчика
Моцарелла — 1 чашка
Горгонзола — 3 ст.л Розмарин — 1/2 ч.л Тмин — 1/2 ч.л Оливковое масло
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C и подготовьте форму для запекания, застелив ее пергаментом и смазав оливковым маслом.
2. Тесто выложите в форму. Выпекайте около 10 минут, пока низ не станет золотистым.
3. Вынув из духовки форму, распределите по тесту мелко нарезанный (или тертый на терке) чеснок, моцареллу, тертый сыр, тмин, розмарин, а также соль с перцем по вкусу.
4. Выпекайте еще 10 минут, пока сыр не растает.
5. Подавайте, разрезав на квадраты.