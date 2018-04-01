Что ест Иоланда Хадид? Ее полное меню на день здесь

Бывшая модель, звезда реалити-шоу и мама трех моделей (Джиджи (22), Беллы (21) и Анвара (18)) Иоланда Хадид в свои 54 выглядит роскошно. Ее фигуре могут позавидовать и 20-летние. Как выяснилось, такие изящные формы — это не просто гены, а еще и правильное питание.

Свой день Иоланда начинает с большого стакана воды, в который она выжимает сок половины лимона (ок. 30 ккал). По ее словам, такой напиток прекрасно очищает и помогает организму проснуться. Затем на завтрак она готовит овсянку с кукурузным маслом, посыпает ее горстью миндаля и дольками клубники (ок. 220 ккал), затем добавляет ложку меда и порошок стевии (заменитель сахара).

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На обед у Иоланды всегда салат из фермерских овощей. Как правило, она смешивает свежие листья салата, куриное филе, брюссельскую капусту, клюкву и оливковое масло (ок. 300 ккал).

В качестве дневного перекуса она предпочитает пить горячее козье молоко, в которое обязательно добавляет кардамон и корицу, и подслащивает его ложкой меда (ок. 300 ккал).

Ужин у Иоланды тоже легкий. Особенно нравится ей овощной суп на курином бульоне с чесноком, морковью, луком, сельдереем, цуккини и мини-капустой (ок. 350 ккал).

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