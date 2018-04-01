3 простых рецепта с консервированным тунцом

130 calories

Запеканка с тунцом и цукини

Нежная низкокалорийная запеканка с консервированным тунцом, яйцами и овощами. Запеканка с тунцом и цукини СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 130 ккал

Ингредиенты

Цукини 3 шт. Тунец (консервированный) 300 г Яйца 6 шт. Лук (репчатый нарезанный) ½ стакана Перец (чили зелёный) 2 шт. Лук (зелёный нарезанный) 2 ст. л. Горчица 1 ст. л.

Смешайте в миске яйца с горчицей.

Цукини нарежьте тонкими полосками и выложите в форму для запекания вместе с кусочками тунца, нарезанным перцем чили, зелёным и репчатым луком.

Залейте всё яичной смесью.

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 15—20 минут.

260 calories

Салат со спаржей и тунцом

Этот простой и сытный салат — отличный источник белка и полезной клетчатки. Салат со спаржей и тунцом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 260 ккал

Ингредиенты

Тунец (консервированный) 200 г Спаржа 130 г Картофель (маленький) 8 шт. Яйца 2 шт. Салат (романо) 1 кочан Лук (шалот) 1 шт. Оливки 10 шт. Масло (оливковое) 4 ч. л. Горчица 1 ч. л.

Отварите картофель в течение 10 минут.

Сварите яйца вкрутую.

Спаржу несколько минут потушите на сковороде.

Листья салата романо нарежьте и выложите в две миски.

В каждую миску добавьте разрезанный пополам картофель, разрезанные на 4 части яйца, консервированного тунца и оливки. Перемешайте и добавьте сверху спаржу.

Для заправки смешайте мелко нарезанный лук-шалот, горчицу и оливковое масло.

Полейте каждую порцию заправкой и подавайте.

310 calories

Мини-пицца с тунцом, оливками и рукколой

Если не хочется возиться с тестом, можно использовать готовую основу для пиццы. Мини-пицца с тунцом, оливками и рукколой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал

Ингредиенты

Мука (смесь для пиццы) 150 г Тунец (консервированный) 200 г Сыр (моцарелла) 125 г Лук (красный) 1 шт. Оливки 10 шт. Томатная паста 2 ст. л. Руккола горсть

Разведите муку (лучше использовать специальную смесь для пиццы) водой, чтобы получилось тесто. Замесите.

Разделите тесто на два куска, раскатайте их и переложите на противень, смазанный маслом.

Смажьте каждую основу томатной пастой. Сверху выложите кусочки тунца, моцареллу, оливки и нарезанный лук.

Выпекайте в духовке 10—15 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте, украсив свежей рукколой.

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