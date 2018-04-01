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3 рецепта шашлыка, которые одобрит даже Альф
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3 рецепта шашлыка, которые одобрит даже Альф 

SNCmedia.ru 22 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Шашлык из копченого сыра по-черкесски
Ингредиенты:
Копченый сыр чечил — 100 г  Способ приготовления
Сыр нарезать кусочками по 5-6 см. Жарить на мангале с двух сторон 5-7 минут, чтобы сыр внутри стал мягким. Подавать с сальсой из вяленых томатов.
Где попробовать: Хмели&Сунели
Шашлык из семги Ингредиенты:
филе семги — 300 г  Для маринада:
майонез — 10 г; паприка — 1 г; перец черный горошком — 1 г; томатная паста — 10 г; соль — 5 г; сок лимона — 5 г; зерна граната — 25 г.
Способ приготовления
Сделать маринад: смешать все ингредиенты для маринада, выложить семгу в смесь, накрыть
крышкой, поставить в холодильник и оставить на 2-3 часа (лучше на ночь).
Маринованную семгу жарить на мангале в течение 15 мин. Украсить долькой лимона, зернами граната, подавать с соусом «Наршараб».
Где попробовать: «Казбек»
Шашлык из субпродуктов
Ингредиенты:
телячьи щечки — 50 г; куриные сердца — 50 г; печень — 50 г; укроп — 5 г; петрушка — 5 г; зерна граната — 5 г; лаваш — 35 г.
Способ приготовления:
Телячьи щечки, сердца и печень нарезать на равные куски. Надеть их на шампур. Поместить шампур на мангал и жарить в течение 12-15 минут, переворачивая каждые 3-4 минуты.
Готовый шашлык подать на лаваше. Украсить зеленью с красным луком, зернами граната и половиной лимона.
Где попробовать: Valenok
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