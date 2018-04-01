Как избавить раковину от неприятных запахов

Все что не задерживается на фильтре кухонной мойки благополучно попадает в сливную трубу. Со временем в ней нарастает слой из жира и органических частичек, которые являются благоприятный средой для развития бактерий. Признаком того, что в раковине появились незваные гости, служит неприятный запах. Чтобы избавиться от него, нужно устранить бактерии. Причем сделать это можно с помощью подручных средств, которые можно найти на каждой кухне. Вот 6 народных очистителей, справляющихся с неприятными запахами из мойки ничуть не хуже, чем профессиональные чистящие средства.

— Кипяток —

Прежде чем хвататься за химию, попробуйте воспользоваться тепловым ударом обычного кипятка. Вместо того, чтобы в следующий раз дать только что скипевшей воде от пасты или для чая спокойно остыть на плите и в чайнике, вылейте ее в слив мойки. Способ действует при условии, если вы к нему прибегаете несколько раз в неделю, а малоприятное амбре только появилось и едва уловимо. В противном случае нужно переходить к более «тяжелой артиллерии».

— Сода, уксус, кипяток —

Самое популярное народное средство для борьбы с неприятным запахом из раковины — залить в слив смесь из соды, уксуса и кипятка. Понадобится хорошая горсть соды и полчашки уксуса. Сначала в слив высыпают соду, ждут 10-15 минут, а потом выливают уксус и оставляют еще на 10-15 минут. По истечении времени в раковину выливают большую кастрюлю кипятка, и вуаля — никаких посторонних запахов.

— Сода, уксус, соль кипяток —

Для усиления освежающего эффекта к вышеописанной смеси некоторые добавляют соль. Она действует как абразивное средство, что способствует лучшему очищению внутренней поверхности трубы и заодно устранению запаха. Возьмите 1/2 чашки крупной соли, 1/2 чашки соды и 1 чашку уксуса. Поочередно добавьте все компоненты в слив и закройте его. Спустя 5 минут залейте в сточную трубу чайник кипятка.

— Сода, горячий уксус —

Как видите, уксусом можно не только очистить чайник от накипи, но и избавиться от неприятного запаха из раковины. Если вы уже давно практикуете очистку чайника таким способом, имеет смысл объединить ее с промыванием уксусом труб. Так, вы убьете сразу двух зайцев: чайник будем чистый, а мойка больше не будет источать неприятных запахов. После замачивания чайника с уксусной кислотой, воду можно вскипятить еще раз и залить ее в слив, в который минут за 30 до этого нужно положить соду.

— Сода, лимонный сок и кипяток —

Так же как и уксус, погасить соду может лимонный сок. Образовавший раствор устранит бактерии, вызывающие запах, а эфирные масла лимона придадут еще и легкий и приятный аромат. Как и в предыдущих способах, соду и лимонный сок оставляют на какое-то время в сливной трубе, а затем заливают кипятком.

— Сода, кипяток, эфирное масло —

Если вы хотите, чтобы ваша раковина в буквальном смысле пахла цветами и свежестью леса, после добавления в слив соды капните в него немного эфирного масла. Эвкалипт, чайное дерево, мята — чем будет благоухать мойка решайте сами. Главное после этого выждать минимум час, а лучше оставить соду и эфирное масло в сливе до утра, а уже потом промыть трубу кипятком.

— Долгосрочная перспектива —

В борьбе с неприятным запахом самая верная стратегия — не допускать его последующего появления. В целях профилактики для избавления от процветающих в трубах бактерий подобными средствами нужно пользоваться хотя бы раз в неделю, например, сразу после того как помоете посуду. Если вы планируете уехать на выходные или собираетесь в отпуск и раковина не будет использоваться какое-то, насыпьте в слив некоторое количество соды — это поможет избежать появления неприятного запаха или по крайней мере замедлит процесс его образования.