Кулинарный эксперимент: готовим теплый салат

Если вы не любите теплые салаты, стоит задуматься — возможно, вам попадались не те рецепты? В любом случае никогда не помешает попробовать внести в свой рацион какое-то разнообразие, включив в него интересное новое блюдо. Предлагаем подборку рецептов теплых салатиков на любой вкус.

Правильно приготовленный теплый салат вполне способен заменить основное блюдо и закуску, особенно, если в нем есть мясные или рыбные ингредиенты. Это удобно, просто и практично, особенно для тех, кто ценит свое время. Вооружайтесь фантазией, а за основу берите представленные ниже рецепты. Фудблогер Эмма Матевосян предлагает свой вариант теплого салата, который она когда-то увидела в еврейской кулинарной книге. Это салатик с кабачками и картофелем. Ингредиенты: 1 кабачок ~350-400 гр молодой картофель~350-400 гр 1 маленький огурец 250 мл йогурта или сметаны 1 ст.л сливочного масла пучок зеленого лука пучок укропа 1 долька чеснока соль и перец по вкусу Приготовление: 1. Картофель помыть и разрезать пополам. Отварить до готовности, но не дать развариться, чтобы кусочки оставались целыми. 2. Кабачок помыть, порезать на кубики аналогичные размеру картофелин. Сварить до мягкого состояния, слить воду. 3. Зелень с чесноком мелко нарезать, в сковороде растопить масло, обжарить зелень в масле, затем добавить кабачки и картофель, так же слегка обжарить. Убрать с огня, добавить соль, перец и йогурт, все перемешать. 4. Огурец нарезать на тонкие дольки или тонкой полоской и перемешать, добавить к салату при подаче. Совет: Можно сделать более полезный вариант, не обжаривать на масле, просто заправить все оливковым маслом, затем добавить йогурт при подаче. Так же можно использовать обычный картофель вместо молодого, просто разрезать на четвертинки.

Фудфотограф Марина тоже предпочитает теплый салат с картофелем, но предлагает приготовить его в сочетании с грибами и корнишонами. Ингредиенты: Картофель 800 г. Грибы 200 г. Красный лук 1 шт. Мед 20 г. Горчица зернистая 20 г. Оливковое масло 20 мл Петрушка 1-2 вет. Корнишоны 80 г. Черри 60 г. Приготовление: 1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Тем временем картофель помойте, нарежьте на дольки вместе с кожурой. Посолите, поперчите, сбрызните растительным маслом, перемешайте и выложите на противень. Запекайте 15-20 минут до готовности. 2. Грибы нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом. Посолите. Корнишоны нарежьте кружочками, черри-на половинки. Мелко нарежьте красный лук и порубите петрушку. 3. Приготовьте соус. Смешайте мед, горчицу и оливковое масло. В салатнике соедините картошку, грибы, корнишоны, черри, лук, петрушку и соус. Перемешайте и подавайте немедленно!

Фотограф Ольга Яворская представляет рецепт теплого салата-гриль из овощей и брынзы. Ингредиенты: Баклажан, цуккини (или молодой кабачок), сладкий перец, помидор (или несколько черри), сыр брынза или фета, листовой салат. Для заправки: оливковое масло, бальзамический уксус, 1 зубчик чеснока (чеснок по желанию) соль, щепотка сахара, базилик сушеный или смесь прованских трав. Приготовление: 1. Баклажан и цуккини порезать ломтиками толщиной не толще 1 см, сладкий перец — длинными продольными долями. Запечь на гриле (можно использовать сковороду гриль, слегка смазанную растительным маслом). Немного посолить. 2. На тарелке разложить листья салата. Готовые запеченные овощи, помидор и сыр порезать на крупные кубики и выложить на листья. 3. Для заправки мелко порубить чеснок, смешать с оливковым маслом, солью, бальзамическим уксусом (если добавляем уксус, обязательно добавляем немного сахара, буквально щепотку) и травами. Полить все заправкой и готово! Совет: Вместо бальзамического уксуса можно добавить немного лимонного сока.

Блогер Мария Кольцова показала, как готовит теплый салат с кальмарами. Просто, вкусно и питательно. Ингредиенты: 400 г зеленой фасоли (1 пачка) 4 тушки кальмаров нарезать кольцами (300 г готовых колец) 2 стебля сельдерея нарезать 1 крупная морковь натереть Зелёный лук или небольшая луковица, мелко нарезать Сок лимона, петрушка, черный перец Приготовление: Морковь, лук, сельдерей припустить до мягкости на оливковом масле, всыпать фасоль и дать ей минут 10 разморозиться и дойти до полуготовности. Забросить кольца кальмаров и дождаться пока побелеют, потушить ещё пару минут посолить, поперчить, посыпать петрушкой и полить лимонным соком (половина небольшого лимона). Сразу подать. Совет: Главное — не передержать кальмаров, им достаточно пары минут, иначе станут жёсткими.

Ну а если вам захотелось что-то более существенного, представляем рецепт теплого салата с картофелем и курицей, найденный в кулинарном блоге. Этот вариант уж точно заменит полноценный обед. Ингредиенты: Курица готовая 400 гр Картофель молодой мелкий 500 гр Салат 300 грамм Зеленый лук 1 пучок Масло оливковое 4 ст. л. Уксус белый винный 1 ст. л. Соль, перец черный Приготовление: 1. Картофель вымыть щеткой, не очищая, отварить до готовности целиком. Готовый картофель разрезать поперек на толстые кружки. Готовую курятину разобрать руками на крупные волокна. 2. В сковороде нагреть 1 столовую ложку оливкового масла. Положить картофель и обжарить до румяной, золотистой корочки. Добавить курятину и прогреть все вместе. Снять сковороду с огня. 3. Салатные листья вымыть и обсушить. Очень крупные порвать руками, мелкие оставить как есть. Для заправки налить в мисочку уксус, добавить соль и перец. Перемешать венчиком и тонкой струйкой влить оставшееся масло. На большое блюдо положить салатные листья и полить их заправкой. Поверх них положить курицу с картофелем и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.