5 признаков, что вы едите слишком много сахара

Мы уже писали, что такое сахар и почему нашему организму без него не справиться. Все углеводы состоят из сахаров. Поэтому даже если вы не фанат конфет, это не значит, что сахар не попадает в ваш организм. Тем более что производители рафинированных и обработанных продуктов каждый раз придумывают всё более и более соблазнительные названия для сахара. Например, почти на всех продуктах диетического питания вместо сахара и сахарозы, скорее всего, вы увидите надписи «кукурузный сироп», «агава», «патока», «цуканат», «турбинадо», «сироп сорго», «фруктовый сок», «мальтоза». И это далеко не всё. Важно, что любой сахар оказывает один и тот же эффект на здоровье человека.

Ксения Селезнёва

к. м. н., врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог медицинского центра «Атлас» — Сахар есть не только в сладостях, но и в огромном количестве продуктов. Сахар может быть в колбасе, в кетчупе, в соевом соусе. Поэтому необходимо очень внимательно читать этикетки и понимать, что скрытые соль и сахар содержатся практически в любом продукте.

Чем меньше организм получает добавленного сахара, тем лучше, потому что он нам на самом деле совершенно не нужен. Так сложилось эволюционно, что наши предки прекрасно жили без белого добавленного сахара, им хватало природного, полученного из диких ягод. Не нужно переживать, что организм не получает нужного количества глюкозы. Мне часто говорят мои пациенты: «доктор, мне же для моего мозга нужна глюкоза». Конечно же, она нужна, но мы все в любом случае свою норму получаем опять-таки из продуктов, которые мы едим, не обязательно сладких. И уровень глюкозы повышается у нас в крови не только после употребления сладких продуктов, но и после употребления любой пищи. Поэтому чем меньше сахара в рационе, тем лучше, ведь сахар приводит к нарушению всех видов обменов. В первую очередь он приводит к набору жировой массы и ожирению, что влечёт за собой сахарный диабет, повышение давления, проблемы с суставами, бесплодие и ещё множество проблем, в их числе хроническая усталость и депрессивное состояние. Мы составили чек-лист для тех, кто хочет убедиться, что не перебарщивает с сахаром в рационе.

Резкая смена настроения

Если для вас лучший способ поднять настроение — это провести вечер с ведёрком мороженого под любимый сериал, стоит задуматься. Ведь на самом деле настроение поднимается не совсем за счёт сладкого.

Серотонин — это гормон, ответственный за хорошее настроение. Он вырабатывается с помощью аминокислоты — триптофана. Синтез триптофана стимулирует инсулин, а он вырабатывается, когда в организме появляется глюкоза. Быстрее других углеводов до глюкозы расщепляется сахароза, также известная как столовый сахар. Это значит, что как только вы съели шоколадку, в вашем организме моментально происходит резкий скачок инсулина, и на несколько минут хорошее настроение просто зашкаливает. И всё было бы хорошо, но потом происходит такой же резкий спад и наступает апатия.

Сонливость

Нарушения сна также часто связаны с усвоением глюкозы, а точнее — с работой орексина. Это нейропептид, который отвечает за циклы сна и бодрствования. Из-за резких скачков сахара в организме нервный сигнал не доходит до орексиновых нейронов, поэтому появляется чувство сонливости.

Но здесь есть и обратная связь: некоторые исследования показывают, что чем больше вы спите, тем меньше хочется сахара. Организм перестаёт нуждаться в искусственных источниках бодрости. Фото: shutterstock.com Проблемы с кожей

Сахар — один из продуктов, негативно влияющих на состояние кожи. Это происходит из-за того, что высокий уровень сахара в крови даёт сигнал гормонам производить больше кожного сала. В результате закупориваются поры и появляются прыщи.

Кроме этого, количество сахара в крови влияет на циркуляцию коллагена. В небольших дозах глюкоза способствует движению этого белка. Но когда сахара становится слишком много, коллаген становится менее подвижным. Из-за этого кожа теряет эластичность и появляются морщины. Фото: shutterstock.com Частые перекусы

Верный сигнал того, что в вашем рационе слишком много сахара, это постоянное желание чем-нибудь перекусить. Углеводы дают организму энергию, в то время как жиры и белки отвечают за чувство насыщения. Пища, в которой много сахара, часто обезжирена и почти не содержит белка, поэтому чувство сытости быстро исчезает.

Тяга к сахару

Во время употребления сахара в мозге вырабатывается дофамин — это нейромедиатор, благодаря которому появляется чувство удовольствия. Мозг задействует дофаминовые центры, когда человек получает субъективный положительный опыт. Например, секс, наркотики и азартные игры также вызывают выброс дофамина. Научные данные это подтверждают: исследования Сержа Ахмеда из университета Бордо показали, что зависимость от сахара может быть такой же сильной, как и зависимость от наркотиков.

Практически бесконтрольное желание употреблять сахар — наш эволюционный недостаток. Человек в современном виде существует около 12 000 лет. Всё это время для того, чтобы добыть пищу, нужно было очень постараться. Лишь последние 100 лет мы можем просто купить еду в магазине, а не бежать за своим ужином десяток километров. С точки зрения эволюции это очень маленький срок. Наша нервная система просто не успела адаптироваться: организм всё ещё стремится запасти как можно больше калорий, которые теперь так легко получить.

Чем меньше рафинированных продуктов и сахара в рационе, тем лучше. Но если сахара меньше, чем необходимо организму (от 3,3 до 5,5 ммоль/л), то это также негативно скажется на здоровье. Тем не менее всем нужно знать меру и внимательно читать этикетки на продуктах. А если вы всё же нашли один из признаков переизбытка сахара в рационе, обратите внимание на более сложные углеводы и жиры. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Чем заменить сахар: 7 натуральных подсластителей 5 искусственных подсластителей, которые могут принести вред здоровью 60 дней без сахара: как это было, есть и будет 7 «полезных» продуктов, которые содержат много сахара

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