Почему килограмм картошки лучше iPhone X

Почему килограмм картошки лучше iPhone XСегодня утром решил пройтись по магазинам. Зашел в местное подобие Apple Store, подошел к демонстрационной зоне, взял iPhone X и начал крутить в руках. В итоге понял — все-таки не мое.

Подумал, что лучше куплю мешочек картошки в супермаркете неподалеку, а пока дойду домой, придумаю, что из нее готовить. Пользы от этого приобретения будет больше, чем от топового смартфона Apple.

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Мне кажется, что даже килограмм картошки точно лучше, чем iPhone X. Она куда дешевле получается, но и это не самое главное. У меня есть целых 5 доказательств, которые смогут убедить вас в моей правоте.

1. Картошка утолит голод, iPhone X нет iPhone X только испортит вам жизнь.

Представьте, что нарезали картошку соломкой и бросили на раскаленную сковородку, притрусили специями и свежей зеленью. По квартире начал расходится приятный аромат, вы достали из холодильника кусочек сала…, и тут вам неожиданно написали в Telegram.

Берете, значит, iPhone X, долго и нудно выясняете, что от вас вообще хотят, объясняете, что любите картошку, поэтому в лес за грибами не пойдете ни за какие коврижки и блокируете назойливого товарища.

Откладываете смартфон в сторону и выясняете, что картошка на сковородке превратилась в угли, обед испорчен, а давиться салом без гарнира нет никакого смысла.

Голодный, злой и раздраженный вы решаете сходить в магазин за новой картошкой, но после покупки iPhone X денег на нее уже не осталось, поэтому придется давиться Дошиком или своими же слюнями. Жизнь прожита зря.

2. Из картошки можно вырастить картошку

Я знаю как минимум 6 способов выращивания картошки:

В соломе — клубни кладутся в землю и накрываются слоем соломы толщиной 15-20 см, а если увеличить его до 25 см, то можно даже о сорняках не заботиться

В траншее — клубни кладутся на плодородный слой в траншею глубиной 25 см и присыпаются сверху землей до формирования гребня

В бочке — нужно выкопать яму глубиной 40 см, сделать на дне подушку из компоста, положить на нее здоровый крупный клубень и засыпать слоем компоста толщиной 9-10 см Под горкой — на участок рассыпается навоз, зола и минеральные удобрения, его перекапывают и на этой площадке намечают круги по 2 м — по периметру раскладывают клубни

В мешке — полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью, на них делают ромбовидные надрезы, в которые высаживают проросшие клубни

Под черной пленкой — на участок кладется черная пленка, в которой делаются отверстия под клубни, после высадки они присыпаются землей слоем 5-7 см Тем не менее, нет ни одного реально действующего способа вырастить новый iPhone X из любого старого iPhone.

Вы можете сажать его в землю, засыпать удобрениями, настойчиво поливать, бережно охранять от вредителей, но в итоге останетесь не только без нового смартфона, но и без старого.

3. iPhone X нельзя превратить в пюрешку

Для идеальной пюрешки нужно 1,5 кило картошки, 50 грамм сливочного маслица, 100 миллилитров молока, немного соли. Она готовится в 6 шагов.

Шаг 1. Чистим и режем картошку, закладываем в кастрюлю, заливаем водой и солим по вкусу.

Шаг 2. Доводим до кипения и варим на медленном огне, проверяем готовность простотой прокалывания ножиком.

Шаг 3. Нагреваем молоко, доводя его почти до кипения.

Шаг 4. Сливаем воду из будущего пюре и добавляем в нее сливочное масло.

Шаг 5. Разминаем деревянной или металлической толкушкой, чтобы не осталось комочков.

Шаг 6. Добавляем молоко и размешиваем, чтобы пюре получилось жидким — через время оно загустеет.

Ничего сложного.

А вот с iPhone X все это бессмысленно — можно варить его, толочь, смешивать с молоком и маслом, но в итоге ничего не получится. Только испортите девайс и зря потратите деньги.

4. Картошка будет актуальна даже в 2025

Родиной картошки принято считать Южную Америку. Именно там ее начали окультуривать около 7-9 тыс. лет тому назад.

В Европе картофель появился во второй половине XVI века, но сначала считался экзотическим, декоративным и ядовитым растением. В пищу его начали употреблять только в XVIII-XIX веке — тогда его ценность доказал ученый Антуан-Огюст Пармантье.

До сегодня картошка стала не просто значимым, но одним из основных продуктов питания в самых разных уголках мира, и до 2025 года ничего точно не изменится.

В это же время, 7 лет — огромный срок для современной пользовательской электроники. Вспомните, именно такой промежуток времени прошел с выхода iPhone 4s, который сегодня никому не нужен. C iPhone X в будущем будет такая же история.

5. iPhone X проиграл картошке по Маслоу

iPhone находится выше картошки в пирамиде потребностей Маслоу.

Пирамида Маслоу распределяет потребности по мере возрастания. Ее построение объясняется тем, что человек не может испытывать тягу к высокому, пока нуждается в примитивном.

С помощью картофеля можно удовлетворить главную физиологическую потребность — голод. iPhone X же сегодня уже не поможет справиться даже с половым влечением — он где-то в области познавательных способностей, которые нам не так интересны.

Получается, даже кило картошки действительно лучше, чем iPhone X. Тут и спорить нечего.

Вывод — покупать новенький смартфон Apple можно только в том случае, если картофелем вы уже обзавелись. А лучше не воспринимайте всерьез все, что сегодня прочитаете в сети.