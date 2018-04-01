Как спасать кожу осенью

Осень — самое время, чтобы перестроить свой уход для холодного времени года. В тоже время, осенью могут быть проблемы с кожей. МедикФорум собрал несколько советов, как ухаживать за кожей, когда за окном холодает. Начнем с очистки лица. С наступлением холодов стоит смывать макияж гидрофильным маслом, а для умывания использовать что-то нежное. Например, пенку. Такие средства можно подобрать под любой тип кожи. А в период, когда за окном холодно, а в помещении воздух пересушенный, Ваша кожа будет благодарна за этот уход. После умывания обязательно нужно нанести увлажняющие средства. Осенью и зимой можно добавлять в свой уход масла. Их наносить стоит вечером перед сном, а утром кожа очень увлажненная и здорово выглядит. Обладательницам жирной кожи также посоветуют не исключать масла, стоит лишь подыскать те, которые подойдут именно Вам. Ведь даже очень жирная кожа нуждается в увлажнении. Иначе рискуете получить еще одну проблему. Если летом можно позволить себе позволить немного забыть о кремах для тела и рук, то осенью кожа активно о них напоминает. Можно выбирать что-то ароматное, легкое и увлажняющее. А если еще и быстро впитывается, то просто идеально. А когда уже руки, губы или любой другой участок кожи обветрились так, что обычный крем не спасает, приходят на помощь очень жирные и очень питательные кремы. Впитываются они, конечно, долго и пленку оставляют на коже, но с проблемой сухости помогут. Ранее эксперты рассказали, как помочь лысым людям.