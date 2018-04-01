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Как приготовить шакшуку
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Как приготовить шакшуку 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
В переводе с берберского слово шакшука означает «смесь», что как нельзя лучше отражает содержание блюда. Этот вариант яичницы по-восточному, пришедший в израильскую кухню из Северной Африки, состоит из яиц, приготовленных в соусе из томатной пасты. Казалось бы, обычная яичница с помидорами, к которой мы привыкли с детства. В каком-то роде это действительно яичница, да только не совсем обычная: в отличие от традиционных рецептов, в шакшуке базовым ингредиентом выступают не яйца, а основа матбуха, состоящая из свежих помидоров, перцев и специй. Получается довольно сытное блюдо, которое подходит как для завтрака, так и для ужина. Наша пошаговая фотоинструкция расскажет, как приготовить это национальное блюдо из яиц, сохранившее свою самобытность.
Ингредиенты на 5-6 порций:
1 ст.л. оливкового масла 1/2 часть среднего белого лука, очистить и нарезать кубиками 1 зубчик чеснока, измельчить 1 средний зеленый или красный перец, нарезать 4 чашки (объемом 240 мл) спелых помидоров, нарезанных кубиками, или 2 банки (по 400 гр. каждая) нарезанных кубиками помидоров 2 ст.л. томатной пасты 1 ч.л. порошка чили 1 ч.л. кумина 1 ч.л. паприки Щепотка кайенского перца Щепотка сахара (по желанию, по вкусу) Соль, перец для вкусу 5-6 свежих яиц 1/2 ст.л. свежей нарезанной петрушки (по желанию, для украшения)
Приготовление:
Разогреть на среднем огне большую, глубокую, чугунную сковороду. Налить в нее оливковое масло. После того как масло нагреется, добавить мелко нарезанный лук и обжарить в течение нескольких минут, пока лук не начнет смягчаться. Затем выложить чеснок и продолжать жарить до появления аромата.
Добавьте перец. Продолжать обжаривать на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут, до размягчения.
Выложить на сковороду помидоры и томатную пасту, перемешать. Добавьте специи и сахар, хорошо перемешать и дать соусу покипеть на среднем огне в течение 5-7 минут, пока он не начнет увариваться. Попробовать и отрегулировать по своему вкусу приправы, добавив больше соли, перца, сахара или кайенского перца.
В томатный соус разбить яйца, по одному за раз, оставляя между нему пространство. Например, это можно сделать так: вокруг края разбить 4-5 яиц, в зависимости от размеров сковороды, и одно разбить в центр.
Накрыть сковороду крышкой. Оставить шакшуку на медленном огне на 10-15 минут или до готовности яиц. Периодически проверять блюдо: не давать соусу слишком сильно выкипать, иначе шакшука может пригореть.
Перед подачей посыпать шакшуку петрушкой. На завтрак подавать с теплым хрустящим хлебом или лепешкой, которые так вкусно макать в соус. На ужин — с овощным салатом.
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