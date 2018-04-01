Паскалина, фокачча и просто вареные яйца: с чем в Италии едят Пасху

Католики всего мира празднуют Пасху. Праздник отмечают и в России. Готовят на Пасху различные блюда. Кухня в общежитии РУДН всегда пахнет по-разному. Сегодня у плиты — студенты из Италии, передает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина

«Мы будем готовить бараньи ребра. Нам понадобится оливковое масло, чеснок и розмарин. Отдельно приготовим картофель. К нему также добавим специи и оливковое масло», — говорит студентка Гайя Бендинелли.

Бараньи ребра — пожалуй, единственное блюдо, которое готовят почти в каждой итальянской семье. Вообще в разных регионах пасхальные столы отличаются друг от друга. Например, в Лигурии готовят слоеный пирог — паскалина — со шпинатом и рикоттой. В Венеции — сладкую фокаччу, в Тоскане — бучелатто, крендель с изюмом. Гайя, Летиция и Маттео в России два месяца — приехали учиться.

«Обычно с утра мы идем в церковь, а потом, в обед, мы едим лазанью и баранину», — говорит студентка Летиция Франколли.

«Праздник продолжается и в понедельник. Этот день называется паскетта. У нас хорошая погода, и этот день итальянцы проводят с семьей. Ходят в парк или на пляж и устраивают пикники», — говорит Гайя.

Еще одно обязательное блюдо — вареные яйца. Для начинки смешивают майонез, тунец, зелень и желток. Сверху посыпают тоже желтком, чтобы блюдо походило на соцветия мимозы. Ведь Пасха для итальянцев не только религиозный праздник, но и символ весны. Яйца в Италии не красят — дарят шоколадные, в основном детям.

На запах праздничного обеда на кухню начали заглядывать другие студенты РУДН, и комплименты итальянкам зазвучали на разных языках.

Дружба народов очевидна и среди блюд. Рядом с бараниной по-итальянски — осетинский пирог. Хотя традиционно на пасхальном столе пирог каломбо. Он похож на кулич, но с лимоном и миндалем.

Этот праздник обычно отмечают в кругу семьи. Гайя и Летиция пригласили в гости одногруппников. Правда, традиционное для итальянцев вино в общежитии под запретом, так что чин-чин обычной водой.

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