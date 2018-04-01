Продукты, которые повышают либидо у женщин

Интимная часть жизни является важной и для мужчин и для женщин. Природа позаботилась о том, чтобы сексуальная активность у человека длилась как можно дольше, принося организму свои позитивные моменты. Но что делать, когда желание заниматься сексом вдруг снижается или вовсе пропадает? Если причины психологического характера, то помочь своему организму можно, причем со вкусом и удовольствием.

Осенняя хандра, ежедневные поездки на работу через весь город, конфликты с коллегами и руководством, профессиональные неудачи, домашние неурядицы, все это даже по отдельности негативно влияет на настроение и сексуальное желание. А если проблемы наслаиваются, накапливаются, изматывают нервную систему, то вечерами становится совсем не до секса. Только жизнь слишком коротка, чтобы тратить бесценные дни на уныние, депрессии и горькое смакования собственных разочарований. Есть способ махнуть рукой на эмоциональные расстройства и вместе с партнером устроить себе вкусный праздник с непременным сексуальным продолжением.

Фрукты и десерты

О том, что клубника со сливками — очень вкусный десерт с явным намеком на незабываемую ночь интимного общения, знают, наверное, все, особенно по книгам и фильмам. Между тем, медики утверждают, что ферменты, содержащиеся в клубнике, усиливают приток крови в область малого таза и в первую очередь, к половым органам. Сливки помогают быстрее усвоить витамины и микроэлементы ягоды, поэтому сочетание клубники со сливками имеет вполне заслуженную славу непревзойденного афродизиака.

Похожим образом благотворно влияют на сосуды и кровь и некоторые фрукты, тоже порезанные в салат со сливочной заправкой: груша, нектарин, киви, гранат. Если добавить еще и авокадо, то и у мужчин и у женщин начнется активная выработка половых гормонов, поскольку плод содержит витамин B6 и фолиевую кислоту, способствующую метаболизму белка.

Банан называют символом любви не только из-за его визуального облика. В его составе есть фермент бромелайн, он сам по себе увеличивает сексуальное желание. А такие его составляющие, как витамины группы В и калий улучшают синтез половых гормонов и помогают наращивать энергию.

Темный шоколад — самое известное лакомство, улучшающее настроение и положительно влияющее на центры удовольствия, располагающиеся в головном мозге. А если приготовить шоколад в жидком виде и добавить в него горсть молотых миндальных орехов, то такой десерт будет не только потрясающе вкусным, но и непревзойденным активатором сексуального желания. Темный горячий шоколад особенно насыщен фенилэтиламином, повышающим и иммунитет и либидо. Миндаль обладает ферментом, позитивно влияющим на выработку женских половых органов и даже один его запах считается афродизиаком.

Финики редко используют для приготовления блюд и десертов, а зря. Содержащиеся в них микроэлементы не только способствуют очищению крови, но и стимулируют выработку эстрогена и тестостерона, причем гораздо активнее, чем любой другой продукт.

Овощи

Человек, заботящийся о своем здоровье, итак ест овощи каждый день. Но вот морская капуста, спаржа и сельдерей наверняка редко присутствуют на обычном столе. Между тем, давно подтверждена взаимосвязь между йодосодержащими продуктами, среди которых лидирует морская капуста, и повышенным выделением влагалищной смазки. А ведь это залог сексуального удовольствия у женщин.

Спаржа богата витамином E, который помогает стимулировать выработку половых гормонов и сохраняет молодость кожи рук и лица, что тоже немаловажно.

Одна из составляющих сельдерея — андростерон, является гормоновидным веществом, активно влияющим на сексуальное желание и у мужчин и у женщин. Вот только варить или жарить сельдерей нельзя, иначе его редкий элемент улетучится. Из стеблей и листьев сельдерея готовят салаты с курицей или рыбой и получается питательный продукт, быстро повышающий либидо.

Мясо, морепродукты и рыба

Устрицы и мидии — известные и весьма действенные афродизиаки. Помимо того, что они содержат в себе йод, очень важный для женского сексуального желания, также в них присутствует допамин — вещество, безоговорочно повышающее либидо у людей обоего пола.

Морская рыба и все ее «красные» сорта содержат в себе вещества, способствующие выработке серотонина и эстрогена. Эти гормоны положительно воздействуют на организм женщины, не только усиливая ее сексуальное желание, но и активно воздействуя на факторы омоложения кожи.

Все сексологи мира в один голос утверждают, что красное мясо увеличивает сексуальную выносливость, причем у всех людей без исключения. Поэтому стейк из говядины или бараний шашлык — это то, чем просто необходимо побаловать себя, особенно в холодное время года.

Специи

Чеснок и петрушка — наши национальные специи, они используются в России повсеместно. Но мало кто знает, что чеснок содержит в себе вещество аллицин, усиливающее кровообращение в половых органах. Петрушка помогает женщинам справиться с болевыми ощущениями во влагалище и матке и особенно ее микроэлементы действенны во время менструального периода.

Еще одна популярная специя — базилик. Итальянцы называют его «растением поцелуев», потому что аромат и приятный вкус базилика стимулирует половое влечение и усиливает оргазм.

Мускатный орех американские сексологи вообще уподобляют «женской Виагре», поскольку он отлично повышает либидо, продлевает половой акт и усиливает приятные ощущения от интимной близости.

Имбирь, известный своими «согревающими» качествами, тоже положительно влияет на увеличение женского сексуального влечения, а еще улучшает кровообращение и повышает клиторную стимуляцию во время полового акта.

Похожим действием обладает и кайенский перец. Его жгучий, яркий вкус повышает чувствительность эрогенных зон и разогревает тело.

Шафран, фенхель, кардамон и корица— специи, которые издревле славились своими изысканными ароматами, способствующими влиять на сексуальные желания. Не случайно во многих гримуарах, описывающих способы приготовления магических эликсиров, эти восточные травы называются обязательными для зелья, провоцирующего даже самую капризную даму на незабываемую ночи любви.

Любое блюдо, будь то десерт или горячее, способствующее сексуальному желанию, в холодные осенние дни самое лучшее средство сделать свою жизнь ярче и насыщеннее.

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