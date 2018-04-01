5 экосредств для уборки, которые заменят вам шкаф с химией

По сравнению с распространёнными средствами бытовой химии природные продукты безопаснее, дешевле и наносят меньше вреда окружающей среде. К тому же попадание антимикробных веществ в канализацию приводит к повышению устойчивости болезнетворных организмов к таким средствам, что ведёт к ещё большим затратам сил и энергии на их уничтожение. Сберечь природу и поддерживать свой дом в чистоте вам помогут простые компоненты, найти которые можно на кухне или в ближайшем супермаркете.

Уксус

Уксус с успехом заменит вам средства для мытья окон, зеркал, плитки и фаянса. Для того чтобы придать вашим окнам первозданный вид, протрите их составом из одной части уксуса и четырёх частей воды. Также уксус можно использовать для удаления известкового налёта — для этого смочите его уксусом и оставьте на полчаса, после чего он легко смоется простой водой. Для усиления эффекта можно посыпать проблемный участок содой — образующиеся пузырьки разрушат плотную структуру налёта.

Для смягчения одежды вместо кондиционера можно применить уксус, для чего достаточно всего полчашки последнего. Уксус сослужит хорошую службу и при удалении следов от этикеток на стекле.

Единственным недостатком уксуса является его резкий запах, который, однако, быстро выветривается.

Статьи по теме Запах дома: чем должно пахнуть уютное жилище Правила чистоты для ленивых: 4 привычки, приводящие к порядку в доме и в жизни

Незаменимым помощником в экоуборке станет сода. Она быстро поглощает запахи и прекрасно абсорбирует грязь. С помощью соды можно легко освежить ковёр — для этого пропылесосьте его, посыпьте содой (или кукурузным крахмалом), а спустя час снова пропылесосьте. Чтобы поддержать свежесть в холодильнике, поставьте открытую плошку или пачку с содой — все запахи уйдут.

Сода эффективно борется с жиром на посуде и плите, а добавив пару капель воды, можно получить натуральный абразивный материал. Сода отмоет ваши кастрюли и сковородки не хуже средства для мытья посуды, а руки при этом пострадают меньше, чем при контакте с обычными моющими средствами.

Обыкновенная поваренная соль позволит вывести свежие пятна от вина — для этого пятно нужно посыпать солью и замочить на полчаса перед стиркой. Стеклянные стаканы и бокалы приобретут зеркальный блеск, если мыть их составом, приготовленным из одной чашки воды с добавлением чайной ложки соли и нескольких чайных ложек уксуса. Ещё одно применений соли — прочистка труб. Для этого необходимо засыпать в слив смесь соды и соли в равных пропорциях и залить кипятком.

Горчичный порошок

Вместо средства для мытья посуды можно использовать горчичный порошок — он отлично справится с жиром и запахами. Также горчицу можно использовать для смягчения изделий из шерсти и шёлка, для чего нужно добавить 30—40 граммов порошка в бак стиральной машины перед стиркой и установить температурный режим не выше 40 градусов.

Лимон

Лимон был и остаётся символом свежести, и его чистящие свойства как нельзя лучше пригодятся в хозяйстве. Если вам не нравится запах уксуса, в большинстве рецептов вы можете заменить его лимонным соком или раствором лимонной кислоты.

С помощью лимона и соли можно легко очистить разделочную доску — для этого посыпьте доску солью и натрите половинкой свежего лимона, оставьте на пару минут и смойте сок водой. Вместе с ложкой соли полчашки лимонного сока отлично очистят ржавчину.

Не забывайте, что вы можете добавлять ингредиенты по своему вкусу — в отличие от жёстких моющих средств натуральные продукты едва ли навредят в неожиданных комбинациях: добавить эфирные масла или заменять схожие по свойствам компоненты. Например, очень сильный обезжиривающий эффект даёт кипячение посуды или кухонных полотенец в растворе, приготовленном из двух кусков хозяйственного мыла, 100 мл канцелярского клея и 400 граммов каустической соды на ведро воды. Основной принцип: кислотные составы отмывают известковый налёт, соли, ржавчину и мыльный камень, а щелочные — жир. Сода и соль часто используются как натуральные абразивы.

Читайте также:

Куда спрятать холодильник: 7 вариантов, о которых вы не догадывались

Как сэкономить деньги на воде: 10 советов, новинки техники

Как избежать трудностей при заказе нестандартных элементов корпусной мебели