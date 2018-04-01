Какие блюда можно приготовить из трески

Крупная и мясистая, эта рыба универсальна на нашей кухне. Особенно если знать, как ее лучше готовить.

До наших прилавков треска обычно доходит глубоко промороженной. Ничего обидного в этом нет. Те же португальцы, у которых эта рыба считается национальным гастрономическим символом, тоже такой пользуются и счастливы, потому что правильно ее размораживают, медленно и в холодильнике. А еще они знают десятки разнообразных рецептов по тресковой части.

Самое простое блюдо, которое можно у них позаимствовать, готовится быстро и просто. Достаточно пожарить порционные куски этой рыбы и подать с традиционным для португальской кухни картофельным пюре.

Перед подачей тамошние хозяйки посыпают эту незатейливую композицию слегка обжаренным луком, но не репчатым, а шалотом, он поделикатнее, или даже пореем.

Крокеты с треской уважают и испанцы, они их часто заказывают в своих тапас-барах как универсальную закуску. Блюдо сытное, потому что берут для него рыбу и картошку в равных долях, скажем, по полкило. Сначала нужно филейный кусок трески подержать минут десять в очень горячей, но не кипящей воде, охладить и разобрать рыбную мякоть руками на волокна. Добавить отваренную, охлажденную и размятую картошку, пару-тройку яиц и выжать туда же два зубчика чеснока. Соль и немного паприки по вкусу. Теперь эту массу хорошенько вымешиваете до однородной консистенции и формуете крокеты размером с крупную сливу. Остается их пожарить в сильно разогретом растительном масле, лучше оливковом. Финальный штрих — перед подачей посыпать свежей измельченной зеленью.

Для разнообразия в следующий раз можете налепить таких крокетов поменьше размером и побольше количеством, назвать их фрикадельками и подать с каким-нибудь модным соусом вроде чатни, фруктовым и пряным.

Исключительно хороша треска в тушеном виде с сезонными овощами. Сладкий перец разного цвета и задорная морковка придают этому блюду аппетитной яркости. Забудьте на время о томатной пасте и крупно накрошите на сковородку помидоры, оно и вкуснее будет. А вот суп из трески с морковкой и сельдереем получается легким до невесомости, но с тонким рыбным ароматом. Немногими его калориями можно смело пренебречь, кому это важно.