Почему так важно грамотно нарезать что-нибудь

Компоненты практически любого блюда приходится измельчать. У этого банального процесса тоже есть свои правила.

Один и тот же салат произведет на вас очень разное впечатление в зависимости от того, как будут нарезаны овощи и зелень для него. В классическом для греческой кухни овощном салате крупно нарезанные компоненты — помидоры четвертушками, репчатый лук и сладкий перец крупными кольцами — создают привлекательный образ добротной крестьянской еды. Не зря по-гречески он называется «деревенским», а венчает плошку с ним увесистый шматок сыра фета. Такую по-хорошему брутальную подачу можно встретить в самых пафосных ресторанах, и она разумна: если те же самые ингредиенты измельчить на манер оливье, никакого греческого салата уже не будет.

Во многих классических салатах тайской кухни можно увидеть крупные стручки и корешки, а также целые креветки с усами и хвостами. Все они обеспечивают нужные вкусы и ароматы, исправно играя при этом еще одну важную роль — держат форму всего блюда.

С мясом все гораздо серьезнее. Для самодельных дачных шашлыков мы как-то интуитивно нарезаем мясо кубиками: так оно и маринуется лучше, и прожаривается равномерно. Задумав к ужину какой-нибудь шницель по-венски, обязательно отрежьте для него кусок поперек волокон. Дело даже не в том, что так его потом удобнее будет съесть; если случайно отрезать для такого блюда кусок мяса вдоль волокон, вы его просто не сможете отбить, попробуйте как-нибудь при случае для эксперимента.

С нарезкой овощей связаны некоторые маленькие кулинарные хитрости. Скажем, опытные хозяйки в свой фамильный борщ загружают картошку крупными кусками, но пару картофелин шинкуют совсем мелко: в процессе варки эти крохотные кусочки разойдутся и выступят в роли натурального загустителя. Любопытно, что точно так же поступают венгерские стряпухи, когда готовят свой фирменный гуляш.

Кстати, о картошке. Никогда не задумывались, почему на старых картинах про застолье нет ее нарезки брусочками? Эта форма оптимальна для современных заведений общепита, где такой гарнир готовят во фритюре. Зато в европейских ресторанчиках домашней кухни, да и во многих наших заведениях, вам принесут жареную картошку ломтиками или пластинками прямо в сковородке.