Пять напитков, которые однозначно вреднее вина

Пять напитков, которые однозначно вреднее винаВы когда-нибудь задумывались, что обычные напитки, которые вы употребляете регулярно, могут принести вам больше вреда, чем вино? Они окружают нас повсюду: от банального латте до молочного коктейля. В нашей подборке мы расскажем о пяти напитках, которые хуже вина. А в некоторых случаях: гораздо хуже. Сравнив их состав, в следующий раз вы, вероятно, предпочтёте пить именно вино, а не газировку.None1. Ванильный латте 2%Калорийность: 250 | Жиры: 6 г — 60 калорий | Углеводы: 37 г | Сахар: 35 г | Кальций: 400 мг | Белок: 12 г | Кофеин: 150 мгХитрый латте убеждает вас в своей полезности, потому что в нём содержится 12 граммов белка и два процента молока. Однако, именно из-за молочных продуктов и сахара у многих людей возникают проблемы с кожей, и а уровень инсулина в организме резко повышается. Если вам нужен белок, то лучше выберите кусочек грудки индейки вместе с бокалом совиньон блан (12% ABV).2. Сладкий чай в бутылкахКалории: 160 | Сахар: 42 г | Углеводы: 42 г | Кофеин: 57 мгСлово «чай» звучит очень притягательно и здорово, однако этот эффект производится только на словах. На самом деле, такой напиток содержит больше углеводов и сахара, чем бокал самого сладкого вина.3. Спортивный энергетический напитокКалории: 160 | Сахар: 42 г | Углеводы: 42 г | Натрий: 600 мг | Калий: 280 мгУ всех расфасованных продуктов, в том числе и спортивных энергетиков, есть одна общая проблема — на одну упаковку приходится 2-3 порции продукта. Вы, конечно, всё это выпиваете и съедаете за один раз, а потом ещё и убеждаете себя, что странный вкус — это просто цена за ваше здоровье. В действительности, если вам нужен калий, то лучше выпейте каберне — в одном бокале его содержится до пяти процентов.4. Коктейль «Манхэттен»Калорийность: 180 | Сахар: 6 г | Углеводы: 6 г | Алкоголь: 23 гНа самом деле, правильно сделанный коктейль «Манхэттен» — прекрасный напиток, но всё равно он немного уступает бокалу красного сухого вина.5. Ванильный молочный коктейльКалорийность: 580 | Жиры: 31 г — 280 калорий | Углеводы: 67 г | Сахар: 57 г | Натрий: 300 мг | Белок: 10 гЕсли вы зависимы от молочных коктейлей с мороженым, которые делают в вашем любимом кафе, и пьёте их 1-2 раза в неделю, то будьте готовы к 6-7 килограмма лишнего веса. А теперь посмотрите на стандартный бокал вина (для контрольного исследования выбран типичный бокал красного вина из Калифорнии) Сорт: Сира | Калории: 157 | Сахар: 0 г. | Углеводы: 0 г. | Калий: 150 мг. | Алкоголь: 0,22 г | PH: 3,9