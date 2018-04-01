Витамины в большом количестве могут быть опасны

Витамины нужны нашему организму как воздух. особенно весной. Но если витаминные препараты принимать неумеренно и без разбору, добром это не кончится.

Человечеству давно известны болезни, связанные с дефицитом тех или иных витаминов: пеллагра, цинга, пернициозная анемия, рахит и многие другие. Проявление гиповитаминоза — витаминной недостаточности — специалисты также связывают с ростом числа случаев атеросклероза, развитием различных видов рака и других заболеваний. Этому есть немало экспериментальных доказательств.

Все необходимые витамины организм должен получать с пищей. Так оно и происходит… в идеале. По данным Всемирной организации здравоохранения, в сутки человеку необходимо не менее пяти порций овощей, ягод и фруктов (порядка 500–600 граммов). А теперь ответьте честно, как часто вы столько съедаете. Точно не ежедневно. Современный ритм жизни, доступный фастфуд на каждом углу, перекусы чем попало. В итоге организму не хватает витаминов, что становится очевидным в межсезонье.

Частые простуды — далеко не самое страшное, к чему приводит витаминная недостаточность. На выручку приходят витаминные препараты, синтетические витамины. И тут многие, осознав, что организм, истощенный неправильным питанием и бешеным ритмом жизни, нуждается в поддержке, рискуют впасть в другую крайность: употреблять их в непомерном количестве.

Это тоже чревато весьма неприятными последствиями.

— Прежде всего эти препараты нужно употреблять строго по назначению врача, — говорит главный врач Городской больницы № 71 Александр Мясников . — Именно он на основании анализов должен определить необходимость витаминов в сочетании с минералами и их дозировку для профилактики.

Во второй половине прошлого века, когда производство синтетических витаминов было поставлено на поток, они стали считаться чуть ли не панацеей в лечении многих заболеваний. Какое-то время даже всем известному витамину C приписывали способность предупреждать рак.

— В отношении теории о снижении раковых заболеваний при приеме витамина С доказательная медицина говорит, что никакого эффекта на предупреждение рака он не оказывает, — говорит Александр Мясников. — И в отношении сердечно-сосудистых заболеваний его употребление пользы не дает. При этом не нужно забывать, что витамин С жизненно необходим. Он стимулирует иммунную систему, участвует в строительстве соединительной ткани и в процессах заживления.

То же самое и с витамином А. Он необходим для поддержания зрительной функции. Однако до определенных пределов. Катаракту, например, он, вопреки расхожему мнению, не лечит. А продолжительный неконтролируемый прием этого витамина чреват побочными эффектами.

Витамины группы В также нам жизненно необходимы. Они участвуют в механизмах синтеза ДНК и восстановления разрушенного ДНК, а значит, теоретически способны даже понижать риск развития рака. Этот витамин мы получаем из молока, мяса, яиц, зеленых овощей, листьев, бананов, орехов, картофеля…

Антиоксиданты, в частности витамин Е, врачи прописывают для предотвращения рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Но запредельные его дозы, согласно исследованиям, способны провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Словом, одно дело — купить баночку витаминок, известных с детства. И совсем другое — бессистемно принимать витаминные комплексы. Ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.

СПРАВКА

— Понятие «витамин» ввел биохимик Казимир Функ. Переложил на английский язык латинские слова vital amines («амины жизни»). Это было в 1912 году.

— Названия витамины получили в соответствии с алфавитной номенклатурой и очередностью открытия.

— Натуральным пищевым поливитамином для младенца является грудное молоко.