Продукт недели: яйцо куриное, страусиное и перепелиное

5 интересных фактов В некоторых мифах яйцо — это символ мироздания, а согласно древнегреческим легендам из яйца «вышла» Елена Троянская — роковая красавица, спровоцировавшая войну. Яйца употребляли в пищу еще в глубокой древности — люди разоряли гнезда птиц и собирали кладки рептилий. Сейчас же мы преимущественно едим куриные, страусиные и перепелиные яйца, в некоторых странах популярностью пользуются черепаховые и утиные. Многие блюда из яиц готовятся практически мгновенно, а на приготовление других требуется два-три месяца. Из одного страусиного яйца можно приготовить яичницу для десяти человек. Правда, чтобы добраться до содержимого, скорлупу надо вскрывать дрелью, молотком или пилой. В Китае куриные яйца 100 дней выдерживают в смеси из соли, обожженной древесины дуба, воды, чая и карбоната калия. В результате белок получается темно-коричневым, а желток — мраморно-черным. Называют это блюдо «Тысячелетнее яйцо». Знаменитая японская диета предписывает каждый день на завтрак съедать по одному вареному яйцу, а все потому, что этот продукт содержит огромное количество веществ, необходимых для правильного функционирования организма. Омлет из страусиного яйца с шаминьонами и кабачками Вам понадобится: страусиное яйцо — 1 шт. шампиньоны — 7-10 шт. помидоры — 2 шт. кабачок — 1/2 шт. молоко — 1 стакан. сыр тертый — 2 ст. ложки масло растительное специи и соль — по вкусу зелень — по вкусу Приготовление: Моем и режем шампиньоны. Раскаляем сковороду и обжариваем на растительм масле грибы. Моем и режем тонкими кружками кабачок, помидоры нарезаем ломтиками. По очереди добавляем к грибам, когда они немного поджарятся. Пока овощи тушатся на маленьком огне, вскрываем яйцо, выливаем в глубокую посуду и добавляем молоко, соль и специи, тщательно взбиваем блендером. Выливаем в сковороду и немного увеличиваем огонь. Измельчаем сыр на крупной терке и посыпаем им омлет, который уже прихватился. Уменьшаем огонь до минимума и накрываем крышкой, даем пропечься омлету и расплавиться сыру. Моем и режем зелень. Подаем омлет, посыпав зеленью. Фото: shutterstock.com А это видео о том, как расколоть страусиное яйцо и приготовить еще один омлет: