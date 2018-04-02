В Москве запустилась сеть кафе-пекарен «Мистер Круассан»

Первое заведение заработало недалеко от станции метро Алексеевская, еще две точки расположились в торговых центрах «РИО» и «Парус». Занимается новыми кафе Константин Кузьминых , известный по сети кофеен Take&Wake. Согласно названию, главную роль здесь играют круассаны с большим выбором начинок. Свежую выпечку для «Мистера Круассана» выпекают каждое утро на фабрике-кухне и развозят по кафе, пишет «Ресторанный Рейтинг».

В разделе сладких круассанов присутствуют практически все возможные варианты: от тропического с соусом манго-маракуйа (160 р.) и до орехово-медового (170 р). Не обошлось и без классики — с заварным кремом (150 р.), карамельный (150 р.) и шоколадный (170 р.). Последний также подают с маршмеллоу (170 р.), и бананом (170 р.) Основная часть меню, где разместились сытные круассаны, также довольно разнообразна. Здесь и привычные всем сочетания, например, ветчина-сыр (180 р.), курица-ананас (200 р.), курица-барбекю (190 р.), и вегетерианский (180 р.). А также воздушный круассан от шефа (250 р.) с вишневым соусом, обжаренным фаршем, свежими помидорами и сыром. Мясо также добавляют в деревенский круассан (200 р.) с чесночно-сырным соусом, солеными огурчиками и зеленым луком, и в круассан барбекю (230 р.) с одноименным соусом, свежими овощами и сыром. Кофейные зерна для всей сети закупают у одного из лучших московских обжарщиков — Rockets, а сиропы варят сами. Всю классику в меню — американо, флэт уайт, капучино и латте — предлагают от 100 р. за 250 мл. А за 50 р. их можно дополнить натуральным сиропом (лемонграсс, ваниль, лаванда, орех, карамель). Из авторского — эксклюзивные латте от шеф-бариста (300 р.). Например, с добавлением печенья Орео, «Сникерса», имбирного пряника и M&M’s. Все напитки украшаются сладостями и взбитыми сливками. Дизайн кафе-пекарен светлый, лаконичный и понятный. Он оформлен в цветах слоновой кости с шоколадными вкраплениями и дополнен теплыми деревянными столешницами. Основатель сети — 22-летний предприниматель Константин Кузьминых. Свое первое дело — сеть кофеен Take&Wake — он начал в 18 лет. На открытие новой сети его вдохновила поездка в Париж. В ближайших планах предпринимателя — расширение «Мистера Круассана» не только в Москве, но и за ее пределами.

Адреса сети кафе-пекарен «Мистер Круассан» можно посмотреть на сайте.