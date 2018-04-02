Десять пасхальных блюд, которые стоит приготовить 

Великий пост подходит к концу, а значит, совсем скоро православные отметят Пасху. В этом году самый светлый и важный праздник для верующих выпадает на 8 апреля.
Предлагаем подготовиться заранее: мы составили подборку из десяти пасхальных блюд, которые обязательно нужно приготовить. Светлой вам Пасхи!
Вам понадобится:
Сливки 38% — 250 г Творожный сыр 2% — 400 г Творог натуральный — 250 г Масло сливочное — 90 г Коричневый сахар — 75 г Рубленый миндаль — 30 г Яичные желтки — 4 шт.
Шоколадный сироп — 50 мл Цукаты — 50 г Сухофрукты — 50 г Соль — 1 ч. л.
Стручок ванили — 1 шт.
Сначала готовим творожную основу. Для этого сливочное масло комнатной температуры, творожный сыр и творог доведите до однородной массы с семенами одного ванильного стручка. Можно воспользоваться венчиком или блендером.
Порубите цукаты и добавьте их в творожно-сырную массу вместе с сухофруктами.
Желтки взбейте с сахаром и положите в кастрюлю. Поставьте на медленный огонь и влейте сливки, перемешайте. Варите крем до загустения, не забывая помешивать.
Снимите крем с огня и остудите. Перемешайте со сливочно-творожной массой.
Используйте марлю, чтобы переложить творожную массу с кремом в формочки (можно разделить пасху на несколько небольших порций, а можно сделать одну, но крупную).
Накройте массу пищевой пленкой сверху и уберите в холодильник на сутки.
Через сутки достаньте пасху из холодильника, аккуратно извлеките из марлевой повязки на тарелку и украсьте по своему вкусу.
Вам понадобится:
Молоко 3,5% — 150 г Сметана 47% — 100 г Масло сливочное, не соленое — 100 г Мука пшеничная — 700 г Дрожжи сухие — 7 г Сахарная пудра — 200 г Лимон — 1 шт.
Ванильный сахар — 6 г Сухофрукты — 60 г Орехи рубленные — 60 г Темный ром — 19 мл Яйца куриные — 3 шт.
Соль — 1 ч. л.
Украшения — на ваш вкус
Сначала приготовим тесто.
Два яйца и один белок взбейте с ванильным сахаром. Желток в одном яйце отделите и отставьте, он пригодится для смазывания.
Муку и сахарную пудру просейте, смешайте с солью, сухими дрожжами и лимонной цедрой.
Сделайте в муке небольшое углубление, влейте туда яйца, теплое молоко, сметану и замесите тесто. Сформируйте его в шар и оставьте накрытым в теплом месте на 30-40 минут.
Через 30-40 минут растворите сливочное масло и немного остудите. Добавьте его в тесто, скатайте шар еще раз и уберите тесто в теплое место, но уже на 1 час.
Сразу же замочите сухофрукты в темном роме на то же самое время.
Через час вмешайте в него обваленные в муке сухофрукты.
Еще раз вымесите тесто и разложите по формам (на 1/3, 1/2 заполнения), оставьте еще на 40 минут.
Разогрейте духовку до 180 °C, помажьте тесто яичным желтком, взбитым с 1 ст. л. молока, и поставьте выпекаться на 40-45 минут.
Украсьте кулич на свой вкус и цвет.
Вам понадобится:
Лавровый лист — 1 шт.
Красный перец хлопьями — 1 ч. л.
Картофель — 700 г Оливки — 1/2 чашки
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Куриные ножки — 4 шт.
Петрушка — 1/2 чашки
Тертая цедра лимона — 1 ч. л.
Семена фенхеля — 1/2 ч. л.
Разогрейте духовку до 220 °C.
Измельчите лавровый лист, укроп и 1/2 чайной ложки красного перца.
Перемешайте картофель, оливки, 2 столовые ложки масла и половину специй в большой миске. Приправьте солью и перцем.
Поместите курицу на противень и полейте оставшимся маслом. Посолите, поперчите. Натрите оставшимися специями.
Картофель выложите вокруг курицы.
Выпекайте 35-45 минут.
Подавайте курицу и картофель, украсив петрушкой, цедрой лимона и красным перцем хлопьями.
Вам понадобится:
Свиная мякоть — 500 г Чернослив без косточек — 100 г Чеснок — 2 зубчика
Сметана — 3 ст. л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Грецкие орехи — горсть
Горчица — 1 ч. л.
Масло оливковое — 2 ст. л.
Мясо тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем свинину нужно разрезать вдоль волокон, чтобы получить один пласт.
Далее мясо слегка отбить, посолить, поперчить и смазать смесью из сметаны и горчицы. Чернослив измельчить в блендере вместе с грецкими орехами и выложить полученную смесь на горчично-сметанный соус.
Свернуть мясо в рулет, закрепив кухонной нитью, и обжарить на горячей сковороде в оливковом масле до золотистой корочки, добавив в сковороду чеснок.
Затем завернуть рулет в фольгу, выложить на противень, налить в противень немного воды и запекать рулет в предварительно разогретой до 200 °C духовке 40 минут.
Вам понадобится:
Соль — по вкусу
Яйца — 8 шт.
Майонез — 3 ст. л.
Рубленый сельдерей — 3 ст. л.
Рубленый зеленый лук — 2 ст. л.
Горчица — 2 ч. л.
Рубленая петрушка — 2 ч. л.
Соус чили — пару капель
Черный молотый перец — по вкусу
Сварите яйца вкрутую. Дайте остыть, очистите и нарежьте на половинки.
Тем временем смешайте майонез, сельдерей, зеленый лук, горчицу, петрушку и соус чили в средней миске. Приправьте солью и перцем.
Извлеките из яиц желтки и смешайте их с соусом.
Белки выложите на блюдо и нафаршируйте получившейся начинкой.
Посолите, поперчите. Украсьте рубленой зеленью.
Подавайте закуску к столу.
Вам понадобится:
Куриная печень — 500 г Луковица — 1 шт.
Чеснок — зубчик
Сливочное масло — 1 шт.
Жирные сливки — 100 г Белое сухое вино — по вкусу
Оливковое масло — по вкусу
Соль — щепотка
Перец — щепотка
Очистить печень от пленок, нарезать лук и чеснок.
В смеси сливочного масла с оливковым обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить печень и жарить еще около 10 минут.
Посолить, поперчить. Добавить любимые специи по вкусу и вино. А через 5 минут — сливки. Дать жидкости закипеть. Выключить огонь.
Порубить печень с овощами в блендере до однородного состояния, разложить по порционным формочкам или в одну длинную форму и залить сверху растопленным сливочным маслом.
Убрать в холодильник и подавать с гренками на следующий день.
Вам понадобится:
Тунец — 250 г Фасоль стручковая — 150 г Яйцо куриное — 5 шт.
Помидоры — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Масло оливковое — 2 ст. л.
Тимьян свежий — 6 веточек
Масло сливочное — 150 г Мука — 250 г Сметана — 1 ст. л.
Приготовить тесто. Для этого натереть на терке 125 граммов сливочного масла, добавить муку, щепотку соли и все тщательно растереть.
Отдельно взбить 1 яйцо со сметаной и добавить в тесто.
Смазать форму для выпечки сливочным маслом, выложить туда тесто, равномерно распределяя по дну и стенкам, и, проткнув в нескольких местах вилкой, поставить в холодильник примерно на час.
Приготовить начинку. Обжарить в разогретой с оливковым маслом сковороде мелко нарезанные лук и чеснок.
Снять с помидор кожицу и нарезать их кубиками, после чего добавить их к луку и чесноку и тушить на небольшом огне.
Отдельно взбить 4 яйца, добавить тунец, нарезанную фасоль и тимьян. Посолить, поперчить и, соединив с помидорами, тщательно перемешать. Если вы используете замороженную фасоль, не забудьте ее предварительно разморозить.
Выложить готовую начинку на тесто, посыпать тертым сыром и выпекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут.
Вам понадобится:
Йогурт — 1 баночка
Сахар коричневый — 1,5 баночки
Сахар ванильный — 1 пакетик
Яйцо куриное — 2 шт.
Масло кокосовое — 1/2 баночки
Мука — 3 баночки
Разрыхлитель — 1/2 пакетика
Яблоко среднее — 3 шт.
Миндаль тертый — 2 ст. л.
Смешать йогурт с сахаром и ванильным сахаром. Обратите внимание, что в качестве мерного стакана используется баночка из-под йогурта,
Добавить яйца и кокосовое масло, продолжая помешивать.
Отдельно смешать муку с разрыхлителем, а затем добавить в приготовленную ранее массу. Вымесить тесто.
Смазать форму для выпечки кокосовым маслом и выложить тесто.
Яблоки очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину.
Далее нарезать половинки яблок очень тонкими пластинками и выложить их, утапливая в тесте, красивым узором.
Посыпать тертым миндалем и 2-мя столовыми ложками коричневого сахара.
Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 30 минут.
Вам понадобится:
Свиной окорок — 700-900 г Лавровый лист — 1 шт.
Гвоздика — 4 гвоздика
Чеснок — 4 зубчика
Черный перец горошком — 4 шт.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Мясо тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Острым ножом сделать в мясе небольшие надрезы и поместить в разные надрезы гвоздики гвоздики, зубчики чеснока и горошки черного перца.
Натереть мясо солью и перцем, завернуть в фольгу вместе с лавровым листом и выложить на противень. Залить в противень примерно 1 см воды и запекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке 1,5 часа, подливая воду по мере ее выпаривания.
Незадолго до окончания готовки развернуть фольгу, чтобы свинина немного подрумянилась.
Вам понадобится:
Хлеб сэндвичный (черный) — 8 ломтиков
Масло оливковое — 100 мл Соль (крупная) — по вкус
Чеснок — 4 зубчика
Авокадо — 3 шт.
Лимонный сок — 2-3 ст. л.
Перец — по вкусу
В небольшой миске смешайте масло и натертый чеснок.
Намажьте смесь на хлеб. Поместите хлеб на противень и запекайте в духовке в течение 5-7 минут при температуре 180 °C. Выньте из духовки и дайте им остыть в течение нескольких минут.
Авокадо очистите и нарежьте мелко. Положите в глубокую пиалу и добавьте лимонный сок. Разомните ложкой до пюреобразного состояния.
Возьмите хлеб и положите на каждый кусок смесь с авокадо и распределите по поверхности. Посыпьте сверху солью и перцем. Подавайте.