Десять пасхальных блюд, которые стоит приготовить

Великий пост подходит к концу, а значит, совсем скоро православные отметят Пасху. В этом году самый светлый и важный праздник для верующих выпадает на 8 апреля.

Предлагаем подготовиться заранее: мы составили подборку из десяти пасхальных блюд, которые обязательно нужно приготовить. Светлой вам Пасхи!

Вам понадобится:

Сливки 38% — 250 г Творожный сыр 2% — 400 г Творог натуральный — 250 г Масло сливочное — 90 г Коричневый сахар — 75 г Рубленый миндаль — 30 г Яичные желтки — 4 шт.

Шоколадный сироп — 50 мл Цукаты — 50 г Сухофрукты — 50 г Соль — 1 ч. л.

Стручок ванили — 1 шт.

Сначала готовим творожную основу. Для этого сливочное масло комнатной температуры, творожный сыр и творог доведите до однородной массы с семенами одного ванильного стручка. Можно воспользоваться венчиком или блендером.

Порубите цукаты и добавьте их в творожно-сырную массу вместе с сухофруктами.

Желтки взбейте с сахаром и положите в кастрюлю. Поставьте на медленный огонь и влейте сливки, перемешайте. Варите крем до загустения, не забывая помешивать.

Снимите крем с огня и остудите. Перемешайте со сливочно-творожной массой.

Используйте марлю, чтобы переложить творожную массу с кремом в формочки (можно разделить пасху на несколько небольших порций, а можно сделать одну, но крупную).

Накройте массу пищевой пленкой сверху и уберите в холодильник на сутки.

Через сутки достаньте пасху из холодильника, аккуратно извлеките из марлевой повязки на тарелку и украсьте по своему вкусу.

Вам понадобится:

Молоко 3,5% — 150 г Сметана 47% — 100 г Масло сливочное, не соленое — 100 г Мука пшеничная — 700 г Дрожжи сухие — 7 г Сахарная пудра — 200 г Лимон — 1 шт.

Ванильный сахар — 6 г Сухофрукты — 60 г Орехи рубленные — 60 г Темный ром — 19 мл Яйца куриные — 3 шт.

Соль — 1 ч. л.

Украшения — на ваш вкус

Сначала приготовим тесто.

Два яйца и один белок взбейте с ванильным сахаром. Желток в одном яйце отделите и отставьте, он пригодится для смазывания.

Муку и сахарную пудру просейте, смешайте с солью, сухими дрожжами и лимонной цедрой.

Сделайте в муке небольшое углубление, влейте туда яйца, теплое молоко, сметану и замесите тесто. Сформируйте его в шар и оставьте накрытым в теплом месте на 30-40 минут.

Через 30-40 минут растворите сливочное масло и немного остудите. Добавьте его в тесто, скатайте шар еще раз и уберите тесто в теплое место, но уже на 1 час.

Сразу же замочите сухофрукты в темном роме на то же самое время.

Через час вмешайте в него обваленные в муке сухофрукты.

Еще раз вымесите тесто и разложите по формам (на 1/3, 1/2 заполнения), оставьте еще на 40 минут.

Разогрейте духовку до 180 °C, помажьте тесто яичным желтком, взбитым с 1 ст. л. молока, и поставьте выпекаться на 40-45 минут.

Украсьте кулич на свой вкус и цвет.

Вам понадобится:

Лавровый лист — 1 шт.

Красный перец хлопьями — 1 ч. л.

Картофель — 700 г Оливки — 1/2 чашки

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Куриные ножки — 4 шт.

Петрушка — 1/2 чашки

Тертая цедра лимона — 1 ч. л.

Семена фенхеля — 1/2 ч. л.

Разогрейте духовку до 220 °C.

Измельчите лавровый лист, укроп и 1/2 чайной ложки красного перца.

Перемешайте картофель, оливки, 2 столовые ложки масла и половину специй в большой миске. Приправьте солью и перцем.

Поместите курицу на противень и полейте оставшимся маслом. Посолите, поперчите. Натрите оставшимися специями.

Картофель выложите вокруг курицы.

Выпекайте 35-45 минут.

Подавайте курицу и картофель, украсив петрушкой, цедрой лимона и красным перцем хлопьями.

Вам понадобится:

Свиная мякоть — 500 г Чернослив без косточек — 100 г Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Грецкие орехи — горсть

Горчица — 1 ч. л.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Мясо тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Затем свинину нужно разрезать вдоль волокон, чтобы получить один пласт.

Далее мясо слегка отбить, посолить, поперчить и смазать смесью из сметаны и горчицы. Чернослив измельчить в блендере вместе с грецкими орехами и выложить полученную смесь на горчично-сметанный соус.

Свернуть мясо в рулет, закрепив кухонной нитью, и обжарить на горячей сковороде в оливковом масле до золотистой корочки, добавив в сковороду чеснок.

Затем завернуть рулет в фольгу, выложить на противень, налить в противень немного воды и запекать рулет в предварительно разогретой до 200 °C духовке 40 минут.

Вам понадобится:

Соль — по вкусу

Яйца — 8 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Рубленый сельдерей — 3 ст. л.

Рубленый зеленый лук — 2 ст. л.

Горчица — 2 ч. л.

Рубленая петрушка — 2 ч. л.

Соус чили — пару капель

Черный молотый перец — по вкусу

Сварите яйца вкрутую. Дайте остыть, очистите и нарежьте на половинки.

Тем временем смешайте майонез, сельдерей, зеленый лук, горчицу, петрушку и соус чили в средней миске. Приправьте солью и перцем.

Извлеките из яиц желтки и смешайте их с соусом.

Белки выложите на блюдо и нафаршируйте получившейся начинкой.

Посолите, поперчите. Украсьте рубленой зеленью.

Подавайте закуску к столу.

Вам понадобится:

Куриная печень — 500 г Луковица — 1 шт.

Чеснок — зубчик

Сливочное масло — 1 шт.

Жирные сливки — 100 г Белое сухое вино — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Соль — щепотка

Перец — щепотка

Очистить печень от пленок, нарезать лук и чеснок.

В смеси сливочного масла с оливковым обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить печень и жарить еще около 10 минут.

Посолить, поперчить. Добавить любимые специи по вкусу и вино. А через 5 минут — сливки. Дать жидкости закипеть. Выключить огонь.

Порубить печень с овощами в блендере до однородного состояния, разложить по порционным формочкам или в одну длинную форму и залить сверху растопленным сливочным маслом.

Убрать в холодильник и подавать с гренками на следующий день.

Вам понадобится:

Тунец — 250 г Фасоль стручковая — 150 г Яйцо куриное — 5 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Масло оливковое — 2 ст. л.

Тимьян свежий — 6 веточек

Масло сливочное — 150 г Мука — 250 г Сметана — 1 ст. л.

Приготовить тесто. Для этого натереть на терке 125 граммов сливочного масла, добавить муку, щепотку соли и все тщательно растереть.

Отдельно взбить 1 яйцо со сметаной и добавить в тесто.

Смазать форму для выпечки сливочным маслом, выложить туда тесто, равномерно распределяя по дну и стенкам, и, проткнув в нескольких местах вилкой, поставить в холодильник примерно на час.

Приготовить начинку. Обжарить в разогретой с оливковым маслом сковороде мелко нарезанные лук и чеснок.

Снять с помидор кожицу и нарезать их кубиками, после чего добавить их к луку и чесноку и тушить на небольшом огне.

Отдельно взбить 4 яйца, добавить тунец, нарезанную фасоль и тимьян. Посолить, поперчить и, соединив с помидорами, тщательно перемешать. Если вы используете замороженную фасоль, не забудьте ее предварительно разморозить.

Выложить готовую начинку на тесто, посыпать тертым сыром и выпекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут.

Вам понадобится:

Йогурт — 1 баночка

Сахар коричневый — 1,5 баночки

Сахар ванильный — 1 пакетик

Яйцо куриное — 2 шт.

Масло кокосовое — 1/2 баночки

Мука — 3 баночки

Разрыхлитель — 1/2 пакетика

Яблоко среднее — 3 шт.

Миндаль тертый — 2 ст. л.

Смешать йогурт с сахаром и ванильным сахаром. Обратите внимание, что в качестве мерного стакана используется баночка из-под йогурта,

Добавить яйца и кокосовое масло, продолжая помешивать.

Отдельно смешать муку с разрыхлителем, а затем добавить в приготовленную ранее массу. Вымесить тесто.

Смазать форму для выпечки кокосовым маслом и выложить тесто.

Яблоки очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину.

Далее нарезать половинки яблок очень тонкими пластинками и выложить их, утапливая в тесте, красивым узором.

Посыпать тертым миндалем и 2-мя столовыми ложками коричневого сахара.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 30 минут.

Вам понадобится:

Свиной окорок — 700-900 г Лавровый лист — 1 шт.

Гвоздика — 4 гвоздика

Чеснок — 4 зубчика

Черный перец горошком — 4 шт.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Мясо тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Острым ножом сделать в мясе небольшие надрезы и поместить в разные надрезы гвоздики гвоздики, зубчики чеснока и горошки черного перца.

Натереть мясо солью и перцем, завернуть в фольгу вместе с лавровым листом и выложить на противень. Залить в противень примерно 1 см воды и запекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке 1,5 часа, подливая воду по мере ее выпаривания.

Незадолго до окончания готовки развернуть фольгу, чтобы свинина немного подрумянилась.

Вам понадобится:

Хлеб сэндвичный (черный) — 8 ломтиков

Масло оливковое — 100 мл Соль (крупная) — по вкус

Чеснок — 4 зубчика

Авокадо — 3 шт.

Лимонный сок — 2-3 ст. л.

Перец — по вкусу

В небольшой миске смешайте масло и натертый чеснок.

Намажьте смесь на хлеб. Поместите хлеб на противень и запекайте в духовке в течение 5-7 минут при температуре 180 °C. Выньте из духовки и дайте им остыть в течение нескольких минут.

Авокадо очистите и нарежьте мелко. Положите в глубокую пиалу и добавьте лимонный сок. Разомните ложкой до пюреобразного состояния.

Возьмите хлеб и положите на каждый кусок смесь с авокадо и распределите по поверхности. Посыпьте сверху солью и перцем. Подавайте.