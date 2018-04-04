Как приготовить пасху и испечь кулич. Есть ли рецепт от уральских монахинь?

Делаем пасху.

Что потребуется:

творог — 300 г,

сахар — 100 г,

сливочное масло — 50 г,

яйцо — 1 штука,

изюм — 30 г,

лимон, соль, ванилин.

Как готовить:

300 грамм свежего творога протереть сквозь мелкое сито. Добавить одно яйцо, не поврежденную скорлупу которого предварительно необходимо тщательно вымыть щеточкой с мылом. Добавить 50 грамм натурального сливочного масла высокой жирности (спрэд и мягкое масло не подойдут), 30 грамм изюма без косточек (предварительно замоченного, промытого и просушенного чистым полотенцем), 100 грамм сахара, соли по вкусу, измельченную цедру одного лимона, ванилин на кончике ножа.

Все тщательно перемешать и выложить в форму, предварительно смоченную водой. Форма должна быть разъемная, деревянная или пластмассовая. С объемными крестами по бокам. Такие пасочницы можно приобрести в церковных магазинах. Пасху утрамбовать в форму и накрыть тарелкой, на которую поместить груз. Оставить под прессом в холодильнике на 10-12 часов. Важно не забыть установить уже наполненную форму в большую емкость, куда будет стекать лишняя жидкость.

Печем кулич

Что потребуется:

Просеянная мука — 800-900г,

Молоко — 200г,

Яйца — 6 штук,

Дрожжи — 100г,

Сливочное масло — 50г,

Сахар — 50г,

Изюм — 50г,

Миндаль — 50г,

Коньяк — 10-15г,

Корица, ванилин, орехи, посыпка или крем для украшения.

Как готовить:

Вскипятить 200 грамм молока. Частью молока развести 100 грамм дрожжей, частью заварить 100 грамм просеянной муки. Все соединить в объемной кастрюле (не менее 5 литров), перемешать и дать подняться в течение двух часов (можно поставить в теплое место, закрыв крышкой). Разделить белки и желтки 6 яиц в разные емкости. Добавить в кастрюлю яичные желтки, растертые добела с 50 граммами сахара. Все перемешать. Добавить белки, взбитые в густую пену. Перемешать и дать еще раз подняться. Влить 50 грамм растопленного сливочного масла, 10-15 грамм коньяка, всыпать остатки муки — одна должна быть теплая и просеянная. Замесить густое тесто и месить его так, чтобы оно стало «шелковым».

Снова поместить тесто в кастрюле в теплое место и дать ему подняться часа два-три. Оно должно увеличиться в объеме, как минимум, вдвое. Добавить 50 грамм промытого и просушенного изюма, 50 грамм миндаля, немного молотой корицы и ванилина.

Хорошо вымесить и разложить по приготовленным формам, заполняя их на 2/3. Еще раз дать подняться в формах. Форму под куличи нужно заранее вымыть, просушить, обмазать изнутри растительным маслом, посыпать на дно молотых сухарей. Можно обернуть стенки форм и дно промасленной калькой или бумагой для выпечки. Смазать верх кулича яйцом, разведенным в ложке воды или молока. Можно посыпать верхушку очищенным рубленым миндалем. Поставить в прогретую печь. Готовность кулича определяется тонкой деревянной или стальной палочкой — проткнуть кулич, если теста на палочке не осталось, он готов. Кулич печется полтора часа при температуре не выше 180 градусов.

Испеченный кулич следует аккуратно вынуть, перевернув форму. Если кулич пристал к стенкам, нужно медленно обтереть горячее дно формы мокрой холодной тряпкой. Готовые куличи богато украшают орехами, глазурью, цветной посыпкой, цукатами, фруктовым желе. Можно расписать их кремом разных цветов, нарисовав веточки вербы и буквы «ХВ».