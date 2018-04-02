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Непереносимость лактозы: правда и мифы
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Непереносимость лактозы: правда и мифы 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Другое название лактозы — молочный сахар. Это углевод, который содержится в молоке и других молочных продуктах. Сама по себе лактоза является очень полезной: это источник энергии, поддерживающий нормальную микрофлору кишечника и кальциевый обмен организма. Несмотря на это, некоторые люди страдают от непереносимости молочных продуктов. Рассказываем все, что нужно знать о непереносимости молочного сахара.
Лактоза — углевод-дисахарид, расщепляемый нашим организмом на галактозу и глюкозу. Происходит этот процесс благодаря специальному ферменту — лактазе (не путать с лактозой!). Взрослея, наш организм постепенно теряет способность производить этот расщепляющий фермент, и лактоза перестает перевариваться и усваиваться, вызывая вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. Таким образом, непереносимость лактозы на самом деле является следствием нехватки лактазы, необходимой для ее расщепления.
Лактоза присутствует во всех видах молока животного происхождения в одинаковом количестве. Жирность молока или его «природа» (будь то, например, коровье или козье молоко) никак не влияют на содержание в продукте лактозы.
Мороженое и сливки также содержат большое количество лактозы, хотя, если человек, страдающей от ее непереносимости, позволит себе съесть один шарик, ничего страшного с ним не случится.
То же самое касается всех остальных продуктов, содержащих молочный сахар: это могут быть торты, молочные продукты, сливочные соусы и крем-супы, сливочное масло и сгущенное молоко, а также некоторые виды сыров.
Если вы не замечали у себя каких-либо проблем, возникающих буквально через полчаса после употребления молочных продуктов, не переживайте и не беспокойтесь. А вот если после приема пищи, содержащей молочный сахар, у вас регулярно вздувается живот, образуются газы, а также возникают тяжесть и боли в животе — обязательно проверьтесь у врача.
Как правило, достаточно будет сдать несколько анализов, чтобы подтвердить непереносимость лактозы. Вы можете сдать кровь на глюкозу и лактозу, пройти проверку выдохом водорода или сдать анализ кала на кислотность.
Сейчас люди с непереносимостью молочного сахара не обязаны полностью исключать из рациона все молочные продукты. Например, от молока животного происхождения можно перейти к растительному — миндальному, соевому, кокосовому, рисовому.
А еще во многих магазинах можно купить безлактозное молоко. По вкусу и консистенции оно практически ничем не отличается от обычного.
Людям с непереносимостью лактозы также можно есть сыр и творог в умеренных количествах, поскольку в этих продуктах лактозы содержится настолько мало, что никаких неприятных последствий, как правило, не возникает.
Часто мы упускаем грань между непереносимостью лактозы и аллергией на молоко. Это два совершенных разных заболевания: первое вызвано нехваткой ферментов, а второе — нетипичной реакцией иммунной системы на молочные продукты. Поэтому не стоит избегать лактозы, которая не является аллергеном, и искать на полках магазинов безлактозные продукты.
Даже если вы обнаружили у себя несколько симптомов, похожих на непереносимость молочного сахара, прежде, чем делать выводы и исключать лактозосодержащие продукты из рациона, сходите к врачу: часто такие же симптомы могут сигнализировать о заболевании желудочно-кишечного тракта.
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