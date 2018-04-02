Что можно есть в Страстную неделю?

В 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля. До этого времени православные верующие соблюдают Великий пост, который начался 19 февраля. Во время Великого поста запрещается есть мясо, рыбу, яйца и птицу. Также верующим стоит воздержаться от алкоголя, сладостей, фаст-фуда и молочных продуктов. А со 2 апреля начинается самое строгое время во время поста — Страстная неделя — которая продлится со 2 до 7 апреля. Kuzbass.aif.ru рассказывает, чем можно питаться во время Страстной недели.

В страстной понедельник можно есть сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи и мед. Употреблять пищу лучше один раз в сутки вечером.

В страстной вторник также можно есть сырые овощи и фрукты, орехи, мед и хлеб. Употреблять пищу также лучше вечером один раз в сутки.

В страстную среду верующим можно есть хлеб, фрукты и овощи, а также холодную сырую пищу без масла.

В чистый четверг разрешены два приема пищи, можно есть горячую растительную пищу с растительным маслом.

В страстную пятницу нужно воздержаться от приема пищи.

В великую субботу можно есть горячую растительную пищу один раз в день.