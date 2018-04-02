Рецепт дня: суп с чечевицей и лососем

393 calories

Суп с чечевицей и лососем

Рецепт блюда от ресторана Mentano. Суп с чечевицей и лососем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 393 ккал

Ингредиенты

Чечевица 80 г Тимьян 1 г Бульон (овощной) 100 г Сельдерей (стебель) 30 г Морковь 30 г Масло (оливковое) 20 г Лосось (свежий) 100 г Соль 1 г Перец (чёрный молотый) 1 г Зелень по вкусу

Мелко нарежьте сельдерей и морковь.

Чечевицу обжарьте с тимьяном и овощами на оливковом масле. Затем опустите всё в овощной бульон и посолите.

За 3 минуты до конца варки добавьте лосося, нарезанного на небольшие куски.

Выложите суп в тарелку и украсьте зеленью. Приятного аппетита!

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