Что лучше выпить, чтобы снять стресс

Мало кто из нас может избежать воздействия стресса, и мало кто знает о том, что его можно уменьшить с помощью правильно подобранных напитков. О некоторых из них рассказали французские эксперты.

Смузи из моркови и томатов. Морковь и помидоры — это прекрасные источники пищевых волокон, которые поддерживают уровень энергии. Овощи богаты антиоксидантами, снижающими стресс. Томаты являются превосходным хранилищем витаминов А, К, С, а также калия. Морковь насыщена витамином А, витамином C и волокнами.

Смузи из папайи. Папайя богата антиоксидантами под названием каротиноиды. Эти полезные питательные вещества обладают множеством воздействий на организм, включая и уменьшение уровня стресса.

Мятный чай. Обладает противовоспалительной, антиоксидантной активностью, положительно воздействует на процессы пищеварения, оказывает стимулирующее воздействие, снижает уровень стресса. У этого напитка масса преимуществ.

Смузи из черники. Черника улучшает нашу реакцию на стресс, она содержит антиоксиданты и витамин C. Как уже было отмечено выше, оба этих компонента полезны для снижения уровня стресса.

Напитки из имбиря. Имбирь содержит антиоксидант под названием гингерол, который успокаивает организм во время стресса. А если добавить в этот напиток лимон, то вы получите еще и изрядную порцию витаминов, обеспечивающих вспышку энергии и свежести.