Россиян призвали с осторожностью покупать куличи на Пасху

Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки некачественных куличей, яиц и творожных изделий на Пасху и рассказал, на что обратить внимание. Об этом говорится в сообщении на сайте управления ведомства по Москве.

При покупке кулича в Роспотребнадзоре призвали смотреть на состав и внешний вид. «В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», — говорится в сообщении. Верхушка кулича должна быть сухой, поскольку влажная может говорить о том, что он испортился раньше срока. Также на куличе не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

В ведомстве призвали отдавать предпочтение куличам с натуральными украшениями — сахарной пудрой, орехами, цукатами и глазурью. В Роспотребнадзоре полагают, что изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей.

При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату сортировки и внешний вид — на скорлупе не должно быть повреждений. Не стоит приобретать яйца в местах несанкционированной торговли. В ведомстве также напомнили об условиях хранения и приготовления продукта. «Для окрашивания лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — добавили в ведомстве.

При покупке пасхи рекомендовано обращать внимание в первую очередь на качество творога, а также на целостность упаковки и маркировку. Для украшения людям также советуют отдать предпочтения натуральным продуктам — цукатам, орехам и сухофруктам.

Пасха — праздник Воскресения Христова. В 2018 году он отмечается православными церквями в разных странах 8 апреля.