Ещё
Россиян призвали с осторожностью покупать куличи на Пасху
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян призвали с осторожностью покупать куличи на Пасху 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки некачественных куличей, яиц и творожных изделий на Пасху и рассказал, на что обратить внимание. Об этом говорится в сообщении на сайте управления ведомства по Москве.
При покупке кулича в Роспотребнадзоре призвали смотреть на состав и внешний вид. «В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», — говорится в сообщении. Верхушка кулича должна быть сухой, поскольку влажная может говорить о том, что он испортился раньше срока. Также на куличе не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.
В ведомстве призвали отдавать предпочтение куличам с натуральными украшениями — сахарной пудрой, орехами, цукатами и глазурью. В Роспотребнадзоре полагают, что изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей.
При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату сортировки и внешний вид — на скорлупе не должно быть повреждений. Не стоит приобретать яйца в местах несанкционированной торговли. В ведомстве также напомнили об условиях хранения и приготовления продукта. «Для окрашивания лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — добавили в ведомстве.
При покупке пасхи рекомендовано обращать внимание в первую очередь на качество творога, а также на целостность упаковки и маркировку. Для украшения людям также советуют отдать предпочтения натуральным продуктам — цукатам, орехам и сухофруктам.
Пасха — праздник Воскресения Христова. В 2018 году он отмечается православными церквями в разных странах 8 апреля.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела174
Квитко показала странные пятна на огромной груди42
Певцов и Дроздова показали приемную дочь27
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Что нельзя позволять мужчине в постели60
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение