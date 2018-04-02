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Украинцы раскошелятся на Пасху
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Украинцы раскошелятся на Пасху 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Стоимость «пасхальной корзины» (кулич, яйца, мясо) на Украине выросла на 83 процента по сравнению с уровнем 2017 года — ее стоимость возросла со 150 до 274 гривен (около 600 рублей). Об этом сообщает украинская газета «Сегодня».
В целом увеличилась стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления кулича. Больше всего подорожали изюм и яйца — 192 и 155 процентов соответственно. Молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, выросли в цене более чем на 30 процентов. За год сам кулич подорожал на 59 процентов.
Причинами роста стоимости продуктов стали сокращение производства молока, повышение тарифов на электроэнергию и зарплат и увеличение экспорта сливочного масла, пояснила аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.
Стоимость буженины, входящей в украинскую «пасхальную корзину», выросла в два раза. Причиной этого стало подорожание свинины на 36 процентов за год. При этом отмечается падение стоимости сахара и дрожжей — на 1,2 процента и 55,1 процента соответственно.
В Украинской аграрной конфедерации прогнозируют, что перед Пасхой стоимость на праздничные продукты возрастет еще больше из-за увеличения спроса, однако после цены вернутся к прежнему уровню.
Минимальная зарплата на Украине была увеличена 1 января 2018 года, достигнув уровня 3 723 гривен (около восьми тысяч рублей).
Пасха — христианский праздник, в 2018 году он отмечается православными церквями в разных странах 8 апреля.
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